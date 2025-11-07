Grammy 2026: confira a lista de indicados em cada categoria
A contagem regressiva para o Grammy 2026 começou e, como de costume, a lista de indicados movimentou o cenário musical internacional. A relação completa foi divulgada nesta sexta-feira (7), em uma transmissão ao vivo pelo site oficial da Recording Academy, com a participação de artistas como Chappell Roan, Doechii, KAROL G, Lizzo, Nicole Scherzinger, Sabrina Carpenter e Sam Smith.
A cerimônia principal acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2026, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, prometendo celebrar os maiores nomes da música mundial.
O destaque brasileiro ficou por conta de Caetano Veloso e Maria Bethânia, indicados ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global com o projeto Caetano e Bethânia Ao Vivo. Já entre os artistas internacionais, Bad Bunny desponta como um dos favoritos com o álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, enquanto Kendrick Lamar, Lady Gaga e Sabrina Carpenter também figuram entre os nomes mais fortes da temporada.
Na edição anterior, Beyoncé brilhou ao conquistar o prêmio de Álbum do Ano com Cowboy Carter, e Kendrick Lamar levou Gravação e Canção do Ano com Not Like Us. Agora, novas apostas e veteranos disputam as 95 categorias da premiação mais prestigiada da indústria fonográfica.
Principais indicados ao Grammy 2026
Melhor Álbum Vocal de Pop
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
Mayhem – Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Parte 2) – Teddy Swims
Melhor Performance de Rock
Night Terror – Dream Theater
Lachryma – Ghost
Emergence – Sleep Token
Soft Spine – Spiritbox
Birds – Turnstille
Melhor Álbum de Rock
Private Music – Deftones
I Quit – Haim
From Zero – Linkin Park
Never Enough – Turnstille
Idols – Yungblud
Melhor Performance Solo de Pop
Daisies – Justin Bieber
Manchild – Sabrina Carpenter
Disease – Lady Gaga
The Subway – Chappell Roan
Messy – Lola Young
Melhor Álbum de R&B
Beloved – Giveon
Why Not More? – Coco Jones
The Crown – Ledisi
Escape Room – Teyana Taylor
Mutt – Leon Thomas
Melhor Álbum de Rap
Let God Sort ’Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Glorious – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar
Chromakopia – Tyler, The Creator
Melhor Artista Revelação
Olivia Dean
Katseye
The Marías
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Produtor do Ano
Dan Auerbach
Blake Mills
Cirkut
Dijon
Sounwave
Compositor do Ano
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Álbum do Ano
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Let God Sort ’Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem – Lady Gaga
GNX – Kendrick Lamar
Mutt – Leon Thomas
Chromakopia – Tyler, The Creator
Gravação do Ano
DtMF – Bad Bunny
Manchild – Sabrina Carpenter
Anxiety – Doechii
Wildflower – Billie Eilish
Abracadabra – Lady Gaga
Luther – Kendrick Lamar e SZA
The Subway – Chappell Roan
Apt. – Rosé, Bruno Mars
Música do Ano
Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
Luther – Kendrick Lamar, SZA
Manchild – Sabrina Carpenter
Wildflower – Billie Eilish
DtMF – Bad Bunny
Abracadabra – Lady Gaga
Anxiety – Doechii
Apt. – Rosé, Bruno Mars
Melhor Performance Pop Duo/Grupo
Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)
Gabriela – Katseye
APT. – Rosé, Bruno Mars
30 for 30 – SZA, Kendrick Lamar
Melhor Álbum de Música Urbana
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
Mixteip – J Balvin
Ferxxo Vol x: Sagrado – Feid
Naiki – Nicki Nicole
EUB Deluxe – Trueno
Sinfónico (En Vivo) – Yandel
Melhor Álbum de Country Tradicional
Dollar a Day – Charley Crockett
American Romance – Lukas Nelson
Oh What a Beautiful World – Willie Nelson
Hard Headed Woman – Margo Price
Ain’t In It For My Health – Zach Top
Melhor Álbum de Country Contemporâneo
Patterns – Kelsea Ballerini
Snipe Hunter – Tyler Childers
Evangeline vs. The Machine – Eric Church
Beautifully Broken – Jelly Roll
Postcard From Texas – Miranda Lambert
Melhor Álbum de Música Eletrônica/Dance
Eusexua – FKA Twigs
Ten Days – Fred Again..
Fancy That – PinkPantheress
Inhale / Exhale – Rüfüs Du Sol
F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* – Skrillex
Melhor Canção Escrita para Mídia Visual
As Alive As You Need Me To Be – Trent Reznor & Atticus Ross (Tron: Ares)
Golden – Guerreiras do K-pop
I Lied To You – Pecadores
Never Too Late – Elton John
Pale, Pale Moon – Pecadores
Pecadores – Pecadores
Melhor Álbum de Música Global
Sounds Of Kumbha – Sounds Of Kumbha
No Sign of Weakness – Burna Boy
Éclairer le monde – Light the World – Youssou N’Dour
Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) – Shakti
Chapter III: We Return To Light – Anoushka Shankar feat. Alam Khan & Sarathy Korwar
Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso e Maria Bethânia
Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual
Devo – Devo
Live At The Royal Albert Hall – Raye
Relentless – Diane Warren
Music By John Williams – John Williams
Piece By Piece – Pharrell Williams
