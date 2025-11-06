Jennifer Lawrence fala sobre relação de confiança com Robert Pattinson em cenas de sexo do filme ‘Morra, Amor’
Clique aqui e escute a matéria
A atriz Jennifer Lawrence, de 35 anos, contou que dispensou o coordenador de intimidade durante as filmagens de Morra, Amor (Die My Love), novo drama estrelado ao lado de Robert Pattinson, de 39. O longa, que estreia nos cinemas brasileiros em 27 de novembro, é baseado no livro de Ariana Harwicz, publicado em 2017.
Em entrevistas recentes divulgadas pelo Viral Pop Culture, Jennifer explicou que tomou a decisão porque se sentiu completamente à vontade com o colega de elenco. Segundo ela, Pattinson foi respeitoso durante todas as cenas de sexo e manteve um comportamento profissional. “Eu me senti muito segura com o Rob. Ele não é pervertido e é muito apaixonado pela Suki Waterhouse”, afirmou a atriz.
A atriz ainda destacou que a relação de confiança entre eles ajudou a criar um ambiente seguro nas gravações. “Nós conversávamos sobre nossos filhos e relacionamentos. Nunca houve nada estranho. Aqueles questionamentos do tipo ‘será que ele acha que eu gosto dele?’… Muitos atores se ofendem se você não quer transar com eles. Ele não era assim”, comentou a artista.
Na trama, Jennifer interpreta uma jovem mãe que enfrenta uma grave crise emocional após o parto, mergulhando em um estado de depressão e psicose. O filme promete explorar de forma intensa os limites entre amor, dor e instinto materno.