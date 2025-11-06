fechar
Assessoria de Virginia Fonseca reage a rumores de traição envolvendo Zé Felipe: “É crime”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/11/2025 às 7:36
A assessoria de Virginia Fonseca se pronunciou em torno dos rumores de traição envolvendo Zé Felipe, que ganhou as redes sociais desde o anúncio da separação do casal, em maio.

À revista Quem, a equipe da influenciadora digital negou veementemente as informações. Segundo os boatos, a apresentadora do SBT teria descoberto mensagens suspeitas no celular do filho de Leonardo na mesma noite em que o fim do relacionamento foi anunciado.

“Sinceramente, não temos ideia de onde surgem tantas teorias”, disparou a assessoria. “Muitas fake news têm origem em páginas criadas com o claro intuito de disseminar notícias falsas”, acrescentaram.

“É crime”

“Reforçamos o pedido para que veículos sérios tenham responsabilidade na reprodução, até porque reproduzir fake news também é crime”, alertou a assessoria de Virginia, que esclareceu que tanto Zé Felipe quanto Virginia já se pronunciaram sobre a decisão. “Foi uma decisão em comum, tomada por eles. Não deixando dúvidas sobre o processo de desgaste no casamento, culminando na separação”, afirmou.

VEJA MAIS: Mãe de Zé Felipe quebra o silêncio sobre suposta rivalidade entre Virginia e Ana Castela

