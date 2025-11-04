fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Processo de Zé Felipe contra Virginia Fonseca tem novo desdobramento

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/11/2025 às 13:55
Processo de Zé Felipe contra Virginia Fonseca tem novo desdobramento
Processo de Zé Felipe contra Virginia Fonseca tem novo desdobramento - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O fim do casamento entre Zé Felipe e Virginia Fonseca continua rendendo desdobramentos judiciais. Após a separação, oficializada em maio de 2025, o cantor entrou com um processo pedindo a partilha dos bens e uma investigação sobre o patrimônio da influenciadora. No entanto, parte das solicitações já foi negada pela Justiça.

Segundo informações de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o artista apresentou a ação em 24 de julho, na 6ª Vara da Família de Goiânia, requerendo o bloqueio de R$ 100 milhões e uma auditoria das contas bancárias de Virginia. O valor total em discussão seria de aproximadamente R$ 200 milhões.

Veja também: Zé Felipe abre o jogo sobre fetiche envolvendo Ana Castela: “Ninguém vai ver”

De acordo com o portal LeoDias, o pedido de bloqueio e investigação imediata foi rejeitado. Zé Felipe alegou que “não teve acesso à administração dos bens durante o casamento”, levantando suspeitas sobre movimentações financeiras.

O ex-casal, casado em regime de comunhão parcial, já definiu guarda e pensão dos filhos, mas a divisão do patrimônio segue em análise judicial.

O post Processo de Zé Felipe contra Virginia Fonseca tem novo desdobramento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Zé Felipe abre o jogo sobre fetiche envolvendo Ana Castela: “Ninguém vai ver”
Ana Castela

Zé Felipe abre o jogo sobre fetiche envolvendo Ana Castela: “Ninguém vai ver”
Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas por namoro com Vini Jr.
Celebridades

Mãe de Virginia sai em defesa da filha após críticas por namoro com Vini Jr.

Compartilhe

Tags