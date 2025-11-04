Processo de Zé Felipe contra Virginia Fonseca tem novo desdobramento
O fim do casamento entre Zé Felipe e Virginia Fonseca continua rendendo desdobramentos judiciais. Após a separação, oficializada em maio de 2025, o cantor entrou com um processo pedindo a partilha dos bens e uma investigação sobre o patrimônio da influenciadora. No entanto, parte das solicitações já foi negada pela Justiça.
Segundo informações de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o artista apresentou a ação em 24 de julho, na 6ª Vara da Família de Goiânia, requerendo o bloqueio de R$ 100 milhões e uma auditoria das contas bancárias de Virginia. O valor total em discussão seria de aproximadamente R$ 200 milhões.
De acordo com o portal LeoDias, o pedido de bloqueio e investigação imediata foi rejeitado. Zé Felipe alegou que “não teve acesso à administração dos bens durante o casamento”, levantando suspeitas sobre movimentações financeiras.
O ex-casal, casado em regime de comunhão parcial, já definiu guarda e pensão dos filhos, mas a divisão do patrimônio segue em análise judicial.
