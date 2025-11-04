Zé Felipe abre o jogo sobre fetiche envolvendo Ana Castela: “Ninguém vai ver”
Zé Felipe participou de uma festa com a namorada, a cantora Ana Castela, nesta última segunda-feira (3), quando foram à festa de aniversário de Marrone, em Goiânia, Goiás.
Através do Instagram, logo após a celebração, os dois apareceram juntinhos deixando o local, e no registro, o filho de Leonardo provocou os fãs ao falar sobre os pés da amada e ainda cita o fetiche de pessoas por esta parte do corpo, chamado podolatria.
“Ninguém vai ver”
“Eu ia postar uma foto do pé da Ana. Ela falou que tem gente que faz feiuras com fotos de pé. Então, não vou postar”, disparou Zé Felipe. “Gente, é um filme, um Story [risos]”, acrescentou Ana Castela, bem-humorada. “Não vou. Ninguém vai ver. Só eu. Hahaha”, provocou ele.
Em tempo, desde que oficializaram o relacionamento, Zé Felipe e Ana Castela costumam ser vistos juntos com frequência, e encantando os milhares de seguidores nas redes sociais.
