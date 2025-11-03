Zé Felipe se declara para Ana Castela: ‘Amo você’
Clique aqui e escute a matéria
O romance entre Zé Felipe e Ana Castela vem ganhando destaque nas redes sociais. Recentemente, o cantor se declarou à cantora com uma foto abraçadinha, acompanhada da mensagem simples e direta: “Amo você”. A artista, no entanto, brincou que a declaração tinha outro motivo: esconder a barriga do parceiro.
O casal aproveitou o sábado (1) na fazenda de Ana, se divertindo com amigos e familiares. Entre brincadeiras e banhos de lama, compartilharam os momentos com os fãs, mostrando descontração e cumplicidade.
Veja também: Ana Castela viaja para Portugal, fala de saudade e recebe recado de Zé Felipe
No domingo (19), Zé Felipe e Ana Castela protagonizaram seu primeiro beijo em público durante participação no “Domingo Legal”, no quadro “Passa ou Repassa”. Eles cantaram juntos os sucessos “Sua Boca Mente” e “Roça Em Mim”, dançaram agarradinhos e trocaram olhares que encantaram a plateia. Ana comentou: “Estamos nos conhecendo”, e, em seguida, deram um selinho a pedido do apresentador.
Após o fim do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca, com quem teve três filhos, o cantor e Ana parecem consolidar o romance com naturalidade e diversão.
O post Zé Felipe se declara para Ana Castela: ‘Amo você’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.