Gustavo Mioto se emociona ao lançar nova música e fãs veem indireta para Ana Castela

Cantor apresentou a inédita "DNA" em show em São Paulo e chorou ao falar sobre amor perdido; fãs apontam possível indireta para Ana Castela

Clique aqui e escute a matéria

Gustavo Mioto viveu uma noite de forte emoção em São Paulo neste sábado (2).

Durante o show, o cantor apresentou pela primeira vez sua nova música, DNA, e não conseguiu conter as lágrimas ao interpretar a canção. Os versos, marcados por sentimentos de perda e saudade, emocionaram o público e rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Em um trecho, Mioto canta: “Espero que esteja feliz e forte o bastante pra não vir aqui de novo, me querer por um instante.” As palavras despertaram especulações entre os fãs, que associaram a letra à ex-namorada Ana Castela, atualmente em um relacionamento com Zé Felipe.

Nas redes, o público reagiu com mensagens de apoio e empatia. “Ele transformou a dor em música e chorou no palco. Não por fraqueza, mas por verdade”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter. Outro destacou a sensibilidade do artista: “É bonito ver alguém transformar a dor em arte.”

O relacionamento entre Ana Castela e Gustavo Mioto começou em dezembro de 2022 e teve idas e vindas até o fim definitivo em dezembro de 2024. Entre reaproximações e rompimentos, o casal viveu uma relação acompanhada de perto pelos fãs.

Durante o show, ele também conversou com o público e compartilhou histórias sobre o processo de composição e a recepção da nova música foi calorosa.