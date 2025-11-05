Mel Maia surge de biquíni de oncinha nos bastidores de Os Donos do Jogo e encanta: “Linda e talentosa”

— Stories dos Famosos (@Famosos2021) — Stories dos Famosos (@Famosos2021) '; twitter.appendChild(scr); })();

Na produção, Mel interpreta Mirna Guerra, uma bicheira ambiciosa que marca sua estreia como mulher adulta nas telas. Em entrevista à VEJA, a atriz revelou que o papel representa um divisor de águas em sua carreira. “É um desafio, mas está sendo um sonho. Eu fiz muitos papeis para jovens, e, aos 19 anos, já pensava: será que vai vir algum papel adulto para mim? Como será que vai ser?”, contou.

A artista também agradeceu ao diretor Heitor, que acreditou em seu potencial. “É a minha primeira adulta. O Heitor nunca me viu nesse lugar antes, mas confiou em mim”, destacou Mel, que se diz apaixonada pelo universo do streaming. “Eu comecei só na televisão, fazendo muita novela. Quando eu entrei nesse universo, fiquei apaixonada”, afirmou.

Nos comentários da publicação, fãs se derreteram pela atriz: “Linda e talentosa”, “Um arraso em todos os sentidos”, “Cada papel, um brilho novo” e “Essa mulher está radiante” foram algumas das mensagens deixadas pelos admiradores.

