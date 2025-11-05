fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Mel Maia surge de biquíni de oncinha nos bastidores de Os Donos do Jogo e encanta: “Linda e talentosa”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 05/11/2025 às 18:17
Mel Maia surge de biquíni de oncinha nos bastidores de Os Donos do Jogo e encanta: “Linda e talentosa”
Mel Maia surge de biquíni de oncinha nos bastidores de Os Donos do Jogo e encanta: “Linda e talentosa” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Mel Maia, de 21 anos, encantou os seguidores ao compartilhar, nesta quarta-feira (5), fotos e vídeos dos bastidores de Os Donos do Jogo, nova série da Netflix lançada em 29 de outubro de 2025.

Entre os registros, um vídeo em que a atriz aparece de biquíni de oncinha durante as gravações em uma ilha roubou a cena. Com bom humor, ela disse: “O trabalho está me matando”, mostrando que consegue equilibrar diversão e profissionalismo nas filmagens.

— Stories dos Famosos (@Famosos2021) '; twitter.appendChild(scr); })();

Na produção, Mel interpreta Mirna Guerra, uma bicheira ambiciosa que marca sua estreia como mulher adulta nas telas. Em entrevista à VEJA, a atriz revelou que o papel representa um divisor de águas em sua carreira. “É um desafio, mas está sendo um sonho. Eu fiz muitos papeis para jovens, e, aos 19 anos, já pensava: será que vai vir algum papel adulto para mim? Como será que vai ser?”, contou.

A artista também agradeceu ao diretor Heitor, que acreditou em seu potencial. “É a minha primeira adulta. O Heitor nunca me viu nesse lugar antes, mas confiou em mim”, destacou Mel, que se diz apaixonada pelo universo do streaming. “Eu comecei só na televisão, fazendo muita novela. Quando eu entrei nesse universo, fiquei apaixonada”, afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nos comentários da publicação, fãs se derreteram pela atriz: “Linda e talentosa”, “Um arraso em todos os sentidos”, “Cada papel, um brilho novo” e “Essa mulher está radiante” foram algumas das mensagens deixadas pelos admiradores.

O post Mel Maia surge de biquíni de oncinha nos bastidores de Os Donos do Jogo e encanta: “Linda e talentosa” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Flávia Alessandra surge de biquíni e corpão impressiona
Êta Mundo Melhor!

Flávia Alessandra surge de biquíni e corpão impressiona
Melody dança de biquíni ao lado da irmã, Bella Angel, e recebe elogios: “Cada dia mais linda”
Bella Angel

Melody dança de biquíni ao lado da irmã, Bella Angel, e recebe elogios: “Cada dia mais linda”

Compartilhe

Tags