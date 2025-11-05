fechar
Melody dança de biquíni ao lado da irmã, Bella Angel, e recebe elogios: “Cada dia mais linda”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 05/11/2025 às 17:45
Melody voltou a movimentar as redes sociais ao publicar um vídeo dançando sua música Tudo no Sigilo, parceria com Jhow, DJ RD e DJ Topo. No registro, a cantora de 18 anos aparece de biquíni ao lado da irmã Bella Angel, de 20, mostrando sintonia e boa forma durante a coreografia.

As duas, filhas de Thiago Abreu e Daiane Glória, esbanjaram carisma e arrancaram elogios nos comentários. “Cada dia mais linda”, escreveu um seguidor. Outros completaram: “Duas gatas!”, “A genética dessa família é surreal”, “As mais belas do Brasil” e “Um show de beleza e talento”.

Fenômeno desde os 8 anos, Melody ganhou fama com vídeos de falsete e se consolidou como uma das artistas jovens mais populares da internet. Já Bella Angel chama atenção por sua aparência e por procedimentos estéticos que marcaram sua transformação, como lipoaspiração, enxerto no bumbum e prótese de silicone.

Com o vídeo, as irmãs reforçaram sua presença nas redes e mostraram que o carisma e o estilo seguem sendo a marca registrada da família.

Melody e a irmã, Bella Angel (Foto: Reprodução/Instagram)

