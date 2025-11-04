Sacha Bali reclama de cachê e expõe bastidores da luta contra Davi Brito: “Não foi rentável”
Sacha Bali, que venceu a sua luta contra Davi Brito realizada no Fight Music Show 7, promovido no último sábado (1), admitiu que o valor recebido para participar da competição não valeu a pena.
Segundo o campeão de A Fazenda 16, o ex-BBB ganhou muito mais dinheiro. “Com certeza, ele recebeu mais. Ele teve os patrocínios dele”, explicou o ator, em entrevista ao Central Splash, do UOL.
“Não foi rentável”
Sem revelar valores, Sacha Bali detalhou a questão financeira por trás do evento. “Foi rentável para o evento, para mim não foi. O cachê que eles pagam é uma ajuda de custo para você fazer treinamento. Você que tem que correr atrás do seu cachê por meio de patrocínios. Não foi uma coisa que valeu a pena financeiramente“, apontou.
“Eu tive 20 e poucos dias para correr atrás e não consegui quase nada de patrocínio. O Davi ganhou muito mais do que eu. Ele teve os patrocínios dele”, completou o ator.
