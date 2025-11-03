fechar
Após vencer Davi, Sacha só lutaria de novo por dinheiro: ‘Não valeu a pena’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 03/11/2025 às 13:53
O vencedor de A Fazenda 16, Sacha Bali, de 44 anos, conquistou a vitória contra o campeão do BBB, Davi Brito, 23, no ringue do Fight Music Show 7. Em entrevista ao Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne, Sacha disse que só consideraria novas lutas se houvesse remuneração envolvida: “Só voltaria a lutar se ganhasse dinheiro”.

O ex-Fazenda recebeu o convite 25 dias antes do combate e, embora tenha pensado em recusar, decidiu encarar ao saber que seria contra Davi. “Gosto de me jogar em uma furada. A Fazenda, por exemplo, foi uma coisa totalmente inusitada. Mas gosto de entrar para ganhar”, afirmou.

Apesar das provocações no público, Davi se mostrou diferente nos bastidores. “No café da manhã, ele me chamou para um abraço e disse que a rivalidade existia apenas no ringue, mas no dia seguinte me deu um tapa. Acho que foi muito desrespeitoso”, relatou Sacha.

O combate foi intenso e desgastante: “Perdi mais de dez quilos em menos de vinte dias. Parei minha vida, treinava de três a cinco vezes por dia e tive várias lesões”. Para Sacha, a experiência valeu mais pela vivência do que financeiramente.

