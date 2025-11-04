Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, morre aos 90 anos
Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos, morreu nesta terça-feira (4), aos 90 anos. Ela estava internada há três semanas na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, tratando problemas respiratórios. A unidade confirmou o falecimento no início da tarde.
Antes da morte de Norma Braga, Roberto Carlos já havia enfrentado outra grande perda na família. A sobrinha Ana Luiza, filha de Norma, morreu em janeiro de 2016, aos 32 anos. Na época, a causa do falecimento não foi divulgada.
Com a morte de Norma, Roberto Carlos, de 84 anos, se despede da última irmã viva. O artista é o caçula dos quatro filhos de Laura Moreira Braga e Robertino Braga.
O primogênito, Lauro Braga, morreu em 2021, aos 90 anos, após complicações de meningite e AVC. Já Carlos Alberto Braga, o Gadia, faleceu em agosto deste ano, aos 92.
