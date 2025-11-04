Internautas reagem ao vídeo íntimo do pai de Andressa Urach com o criador de conteúdo adulto Rafa Marttinz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A repercussão em torno do vídeo envolvendo Carlos Urach, pai de Andressa Urach, e o criador de conteúdo adulto Rafa Marttinz voltou a movimentar as redes sociais. Após a divulgação das imagens, que mostram os dois deitados em uma cama, mas sem qualquer ato sexual, internautas reagiram com surpresa, ironia e até críticas ao episódio.

No X (antigo Twitter), muitos usuários comentaram o caso com tom de humor, enquanto outros defenderam o direito de Carlos em produzir o tipo de conteúdo que quiser. “A internet não tem limites, mas também ninguém é obrigado a assistir”, escreveu um perfil. Já outro ironizou: “O enredo dessa história é mais confuso que série de mistério”. Houve também quem demonstrasse desconforto: “Independente do conteúdo, é bizarro ver o pai da Andressa envolvido nisso”.

Os rumores sobre um possível envolvimento íntimo entre os dois surgiram antes mesmo da divulgação dos vídeos, mas foram desmentidos. As imagens vazadas confirmaram que a gravação não ultrapassou o limite da encenação.

Carlos Urach e Rafa Marttinz (Foto: Reprodução/X)

Recentemente, Andressa Urach se pronunciou sobre o episódio e reforçou que não houve relação entre seu pai e Rafa Marttinz. “Eles gravaram no mesmo ambiente, mas a informação que foi dada é como se o meu pai tivesse dado o brioco pra ele, mas é mentira”, declarou a influenciadora, tentando encerrar as especulações que tomaram conta das redes.

Se você tem mais de 18 anos, pode assistir o vídeo aqui.

