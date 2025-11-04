fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Internautas reagem ao vídeo íntimo do pai de Andressa Urach com o criador de conteúdo adulto Rafa Marttinz

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/11/2025 às 17:35
Internautas reagem ao vídeo íntimo do pai de Andressa Urach com o criador de conteúdo adulto Rafa Marttinz
Internautas reagem ao vídeo íntimo do pai de Andressa Urach com o criador de conteúdo adulto Rafa Marttinz - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A repercussão em torno do vídeo envolvendo Carlos Urach, pai de Andressa Urach, e o criador de conteúdo adulto Rafa Marttinz voltou a movimentar as redes sociais. Após a divulgação das imagens, que mostram os dois deitados em uma cama, mas sem qualquer ato sexual, internautas reagiram com surpresa, ironia e até críticas ao episódio.

No X (antigo Twitter), muitos usuários comentaram o caso com tom de humor, enquanto outros defenderam o direito de Carlos em produzir o tipo de conteúdo que quiser. “A internet não tem limites, mas também ninguém é obrigado a assistir”, escreveu um perfil. Já outro ironizou: “O enredo dessa história é mais confuso que série de mistério”. Houve também quem demonstrasse desconforto: “Independente do conteúdo, é bizarro ver o pai da Andressa envolvido nisso”.

Os rumores sobre um possível envolvimento íntimo entre os dois surgiram antes mesmo da divulgação dos vídeos, mas foram desmentidos. As imagens vazadas confirmaram que a gravação não ultrapassou o limite da encenação.

Carlos Urach e Rafa Marttinz (Foto: Reprodução/X)

Recentemente, Andressa Urach se pronunciou sobre o episódio e reforçou que não houve relação entre seu pai e Rafa Marttinz. “Eles gravaram no mesmo ambiente, mas a informação que foi dada é como se o meu pai tivesse dado o brioco pra ele, mas é mentira”, declarou a influenciadora, tentando encerrar as especulações que tomaram conta das redes.

Se você tem mais de 18 anos, pode assistir o vídeo aqui.

O post Internautas reagem ao vídeo íntimo do pai de Andressa Urach com o criador de conteúdo adulto Rafa Marttinz foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Andressa Urach expõe bastidores de vídeo polêmico do pai com ator: “Ele não deu”
Andressa Urach

Andressa Urach expõe bastidores de vídeo polêmico do pai com ator: “Ele não deu”
A Fazenda 17: Quem é Arthur Urach? Filho de Andressa Urach é um dos cotados para reality
Televisão

A Fazenda 17: Quem é Arthur Urach? Filho de Andressa Urach é um dos cotados para reality

Compartilhe

Tags