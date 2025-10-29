Andressa Urach expõe bastidores de vídeo polêmico do pai com ator: “Ele não deu”
Andressa Urach compartilhou detalhes inéditos dos bastidores da gravação de conteúdo adulto entre o seu pai, Carlos Urach, com Rafa Marttinz. A produção, inclusive, causou repercussão nas redes sociais recentemente.
Em entrevista ao Novapo Podcast, a ex-vice Miss Bumbum negou, no entanto, que seu pai teria praticado sexo anal com o ator. “Eles gravaram no mesmo ambiente, mas a informação que foi dada é como se o meu pai tivesse dado o brioco pra ele, mas é mentira”, garantiu.
“Ele não deu”
Segundo Andressa Urach, o marketing criado em torno da parceria adulta acabou provocando a raiva do seu pai. “Meu pai não deu o brioco pra ele, meu pai tá doido, ele quer esganar ele. Existe um combinado, mas o Rafael fez a mídia do jeito que ele queria, então ele exagerou”, disse.
“Meu pai é um senhor, uma pessoa humilde, do interior, então o Rafael meio que deu uma enganada nele ali para fazer o vídeo, como se fosse um vídeo normal, sentadinho ali, deu a entender, algo sugestivo, e não avisou o meu pai”, afirmou a loira. “Não houve relação sexual entre eles, não existiu, ele não pegou o meu pai como ele fala que pegou”, declarou Urach.
“Tadinho do meu pai, só que eu disse assim, ‘cada um com os seus problemas, não vou me meter’. Meu pai ficou bem assustado porque foi um pouco de maldade“, indicou Andressa.
