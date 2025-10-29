Andressa Urach expõe bastidores de vídeo polêmico do pai com ator: “Ele não deu”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Andressa Urach compartilhou detalhes inéditos dos bastidores da gravação de conteúdo adulto entre o seu pai, Carlos Urach, com Rafa Marttinz. A produção, inclusive, causou repercussão nas redes sociais recentemente.

Em entrevista ao Novapo Podcast, a ex-vice Miss Bumbum negou, no entanto, que seu pai teria praticado sexo anal com o ator. “Eles gravaram no mesmo ambiente, mas a informação que foi dada é como se o meu pai tivesse dado o brioco pra ele, mas é mentira”, garantiu.

“Ele não deu”

Segundo Andressa Urach, o marketing criado em torno da parceria adulta acabou provocando a raiva do seu pai. “Meu pai não deu o brioco pra ele, meu pai tá doido, ele quer esganar ele. Existe um combinado, mas o Rafael fez a mídia do jeito que ele queria, então ele exagerou”, disse.

“Meu pai é um senhor, uma pessoa humilde, do interior, então o Rafael meio que deu uma enganada nele ali para fazer o vídeo, como se fosse um vídeo normal, sentadinho ali, deu a entender, algo sugestivo, e não avisou o meu pai”, afirmou a loira. “Não houve relação sexual entre eles, não existiu, ele não pegou o meu pai como ele fala que pegou”, declarou Urach.

“Tadinho do meu pai, só que eu disse assim, ‘cada um com os seus problemas, não vou me meter’. Meu pai ficou bem assustado porque foi um pouco de maldade“, indicou Andressa.

VEJA MAIS: Andressa Urach causa ao expor transa com Gusttavo Lima

O post Andressa Urach expõe bastidores de vídeo polêmico do pai com ator: “Ele não deu” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.