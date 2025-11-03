fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

‘Posso Até Não Te Dar Flores’: Música de MC Ryan SP supera Lady Gaga e Michael Jackson no Spotify

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 03/11/2025 às 8:38
‘Posso Até Não Te Dar Flores’: Música de MC Ryan SP supera Lady Gaga e Michael Jackson no Spotify
‘Posso Até Não Te Dar Flores’: Música de MC Ryan SP supera Lady Gaga e Michael Jackson no Spotify - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A música ‘Posso Até Não Te Dar Flores’, parceria entre MC Ryan SP, MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, têm quebrado paradigmas a nível internacional, e já se tornou um verdadeiro marco no funk brasileiro.

A faixa se tornou a primeira música totalmente em português a ocupar o ranking das 10 mais ouvidas do Spotify Global, além de ter sido a quarta por artistas brasileiros na história do serviço de streaming. Na mais recente atualização, houve uma média de 3,2 milhões de streams no período das últimas 24 horas, na 9ª posição.

Para se ter uma ideia, a música ficou à frente de hits mundiais, como ‘Die With A Smile’, de Lady Gaga e Bruno Mars, e até ‘Trhiller’, do saudoso cantor Michael Jackson (1958-2009).

Além disto, o sucesso de ‘Posso Até Não Te Dar Flores’ simboliza o início de uma nova era, visto que é o primeiro lançamento em parceria com o selo Bololô Records, marca idealizada por MC Ryan SP, que estreou há poucos meses no mercado.

VEJA MAIS: Exclusivo: MC Ryan SP é acionado por mulher que alega uso de voz “sem autorização” em música

O post ‘Posso Até Não Te Dar Flores’: Música de MC Ryan SP supera Lady Gaga e Michael Jackson no Spotify foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Lady Gaga estará em "O Diabo veste Prada 2"
CINEMA

Lady Gaga estará em "O Diabo veste Prada 2"
Lady Gaga pode estar em "O Diabo Veste Prada 2", diz revista
Cinema

Lady Gaga pode estar em "O Diabo Veste Prada 2", diz revista

Compartilhe

Tags