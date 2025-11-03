Fernanda Bande sobre ser mãe de um filho autista: ‘Foi um choque de realidade’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Fernanda Bande, que se destacou na edição do BBB 24, participou do programa Sensacional, na Rede TV!, comandado por Daniela Albuquerque, e desabafou sobre ser mãe de Marcelo, o seu filho de 13 anos, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Foi um choque de realidade (…). A mãe atípica tem que se cuidar mil vezes mais, porque a peteca não pode cair. Por mais que todo dia seja cansativo, eu não posso me dar o luxo de transparecer isso”, esclareceu.

LEIA AGORA: Tony Ramos sobre Rainha da Sucata: ‘Eu sabia que a obra seria eletrizante’

A ex-BBB falou sobre como é importante a resiliência e disciplina para entender o filho e dar o suporto a ele necessário na rotina.

“Você entende que um choro não é uma birra, às vezes é uma crise, é um sentimento de dúvida, de medo, porque ele também não está conseguindo se expressar e você não consegue entender o quão confuso é para essa criança. Ali, acho que falei: ‘Agora vou ser a melhor mãe, a maior mãe e vou focar em tudo que eu puder’”, revelou.

O post Fernanda Bande sobre ser mãe de um filho autista: ‘Foi um choque de realidade’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.