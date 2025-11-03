Angélica surpreende Luciano Huck com convite íntimo ao vivo no Domingão: “É uma loucura”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Angélica chamou a atenção do público e surpreendeu o marido, Luciano Huck, ao fazer convite íntimo enquanto participava do júri do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, neste último domingo (2).

Na ocasião, a apresentadora disse que queria fazer o “pei”, em alusão a sexo, com o marido, após ouvir Ana Botafogo julgar a dança de Wanessa Camargo e explicar sobre o que é o “pei”, um dos passos da dança da música sertaneja.

“Quando jogou assim [pro alto], pei?“, indagou ela. “Amor, vamos fazer o pei hoje? Tô louca para fazer o pei”, disparou Angélica, deixando Luciano sem graça. “Só que eu acho que vocês não estão lá para ver, não”, respondeu Huck.

“É uma loucura”

Posteriormente, Luciano Huck resolveu mostrar imagens antigas da esposa, entre elas um registro de Angélica ainda criança segurando uma galinha e com uma expressão de medo. O fato virou piada pelo humorista Ed Gama, e a apresentadora retrucou: “Engraçadinho. Não responde nada. Deixa que eu respondo. Ed Gama, você por favor respeite o bico do meu marido. Que esse bico aí, amor, é uma loucura”, disparou, invocando a reação calorosa da plateia.

