Rainha da Sucata: saiba quais atores do elenco já morreram, 35 anos depois

Rainha da Sucata vai substituir A Viagem (1994) no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Escrita por Silvio de Abreu e com direção de Jorge Fernando, a trama, exibida originalmente em 1990, reestreia nesta próxima segunda-feira (3).

Grande sucesso, a história de Maria do Carmo (Regina Duarte), uma mulher que enriquece com o ferro-velho do pai e tenta ascender à elite paulistana, repleta de reviravoltas, vingança e paixões proibidas, marcou época e se tornou um marco na memória dos noveleiros.

Curiosamente, Rainha da Sucata foi reapresentada na TV aberta em 1994, e agora, 35 anos depois da sua transmissão original, a obra retorna às tardes da Globo. No entanto, de lá pra cá, parte do elenco nos deixou.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu os atores do elenco de Rainha da Sucata que já morreram. Confira abaixo:

Paulo Gracindo: Na trama, ele viveu Betinho, pai de Edu (Tony Ramos) e marido da vilã Laurinha (Glória Menezes), falecendo vítima de câncer de próstata, aos 84 anos, em 4 de setembro de 1995.

Raul Cortez: O ator, que interpretou o misterioso Jonas Queiroz Scott, copeiro da família Albuquerque Figueroa, morreu aos 73 anos, vítima de câncer no pâncreas, em 18 de julho de 2006.

Gianfrancesco Guarnieri: O ator, dramaturgo e diretor, faleceu aos 71 anos devido a complicações de insuficiência renal crônica, em 22 de julho de 2006.

Cleyde Yáconis: A atriz faleceu aos 89 anos, no dia 15 de abril de 2013, em São Paulo, após uma internação por isquemia.

Flávio Migliaccio: O ator interpretou Oswaldo Moreiras, pai de Nicinha (Marisa Orth), e faleceu aos 85 anos, após tirar a própria vida, em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, em 4 de maio de 2020.

Nicette Bruno: A atriz, que deu vida à Neiva, a mãe da protagonista Maria do Carmo (Regina Duarte), morreu no Rio de Janeiro, aos 87 anos, em decorrência de complicações da COVID-19, em 20 de dezembro de 2020.

Aracy Balabanian: A atriz interpretou Dona Armênia em Rainha da Sucata, e faleceu no Rio de Janeiro, aos 83 anos, vítima de câncer no pulmão, em 7 de agosto de 2023.

Lolita Rodrigues: A intérprete de Lena, a cozinheira de Laurinha (Glória Menezes), morreu aos 94 anos, vítima de pneumonia, em João Pessoa, na Paraíba, em 5 de novembro de 2023.

