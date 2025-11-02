fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (02/11)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Série A, com seis confrontos programados para este domingo (02). Confira onde assistir ao vivo às partidas da 31ª rodada.

Por João Victor Tavares Publicado em 02/11/2025 às 5:00
- Reprodução

Neste domingo, 2 de novembro de 2025, seis jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro.

A TV Globo exibirá apenas três partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 16h (horário de Brasília), o Corinthians recebe o Grêmio, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

No mesmo horário, mais dois confrontos serão transmitidos pela Globo: Ceará x Fluminense e Bahia x RB Bragantino.

Leia Também

Jogos deste domingo (02)

  • 16h00 – Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena
  • 16h00 – Bahia x Red Bull Bragantino – Arena Fonte Nova
  • 16h00 – Ceará x Fluminense – Arena Castelão
  • 18h30 – Juventude x Palmeiras – Estádio Alfredo Jaconi
  • 18h30 – Internacional x Atlético-MG – Beira-Rio
  • 20h30 – Vasco da Gama x São Paulo – São Januário

Programação da Globo hoje (02)

  • 04:00 – Corujão II: Para Garotas De Cor
  • 05:50 – Santa Missa
  • 06:40 – Globo Repórter
  • 07:30 – Globo Comunidade (praça)
  • 08:00 – Auto Esporte
  • 08:30 – Globo Rural
  • 10:05 – Viver Sertanejo
  • 11:00 – Esporte Espetacular
  • 12:25 – Temperatura Máxima: Pantera Negra
  • 14:20 – Domingão Com Huck
  • 15:30 – Bora Pro Jogo
  • 15:45 – Futebol
  • 18:10 – Domingão Com Huck
  • 20:30 – Fantástico
  • 23:35 – Irracional: A Ciência Do Crime
  • 00:40 – Domingo Maior: Correndo Contra O Tempo (2019)
  • 02:25 – Comédia Na Madruga I
  • 03:10 – Comédia Na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

