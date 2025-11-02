Qual jogo vai passar na Globo hoje (02/11)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hoje é dia de Série A, com seis confrontos programados para este domingo (02). Confira onde assistir ao vivo às partidas da 31ª rodada.

Neste domingo, 2 de novembro de 2025, seis jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro.

A TV Globo exibirá apenas três partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 16h (horário de Brasília), o Corinthians recebe o Grêmio, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

No mesmo horário, mais dois confrontos serão transmitidos pela Globo: Ceará x Fluminense e Bahia x RB Bragantino.

Jogos deste domingo (02)

16h00 – Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena

– Neo Química Arena 16h00 – Bahia x Red Bull Bragantino – Arena Fonte Nova

– Arena Fonte Nova 16h00 – Ceará x Fluminense – Arena Castelão

– Arena Castelão 18h30 – Juventude x Palmeiras – Estádio Alfredo Jaconi

– Estádio Alfredo Jaconi 18h30 – Internacional x Atlético-MG – Beira-Rio

– Beira-Rio 20h30 – Vasco da Gama x São Paulo – São Januário

Programação da Globo hoje (02)

04:00 – Corujão II: Para Garotas De Cor

05:50 – Santa Missa

06:40 – Globo Repórter

07:30 – Globo Comunidade (praça)

08:00 – Auto Esporte

08:30 – Globo Rural

10:05 – Viver Sertanejo

11:00 – Esporte Espetacular

12:25 – Temperatura Máxima: Pantera Negra

14:20 – Domingão Com Huck

15:30 – Bora Pro Jogo

15:45 – Futebol

18:10 – Domingão Com Huck

20:30 – Fantástico

23:35 – Irracional: A Ciência Do Crime

00:40 – Domingo Maior: Correndo Contra O Tempo (2019)

02:25 – Comédia Na Madruga I

03:10 – Comédia Na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

