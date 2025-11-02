Qual jogo vai passar na Globo hoje (02/11)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Série A, com seis confrontos programados para este domingo (02). Confira onde assistir ao vivo às partidas da 31ª rodada.
Neste domingo, 2 de novembro de 2025, seis jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro.
A TV Globo exibirá apenas três partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.
Às 16h (horário de Brasília), o Corinthians recebe o Grêmio, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.
No mesmo horário, mais dois confrontos serão transmitidos pela Globo: Ceará x Fluminense e Bahia x RB Bragantino.
Jogos deste domingo (02)
- 16h00 – Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena
- 16h00 – Bahia x Red Bull Bragantino – Arena Fonte Nova
- 16h00 – Ceará x Fluminense – Arena Castelão
- 18h30 – Juventude x Palmeiras – Estádio Alfredo Jaconi
- 18h30 – Internacional x Atlético-MG – Beira-Rio
- 20h30 – Vasco da Gama x São Paulo – São Januário
Programação da Globo hoje (02)
- 04:00 – Corujão II: Para Garotas De Cor
- 05:50 – Santa Missa
- 06:40 – Globo Repórter
- 07:30 – Globo Comunidade (praça)
- 08:00 – Auto Esporte
- 08:30 – Globo Rural
- 10:05 – Viver Sertanejo
- 11:00 – Esporte Espetacular
- 12:25 – Temperatura Máxima: Pantera Negra
- 14:20 – Domingão Com Huck
- 15:30 – Bora Pro Jogo
- 15:45 – Futebol
- 18:10 – Domingão Com Huck
- 20:30 – Fantástico
- 23:35 – Irracional: A Ciência Do Crime
- 00:40 – Domingo Maior: Correndo Contra O Tempo (2019)
- 02:25 – Comédia Na Madruga I
- 03:10 – Comédia Na Madruga II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
