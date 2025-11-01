William Bonner comove a web em despedida do Jornal Nacional
Na noite desta sexta-feira (31), o público se despediu de William Bonner na bancada do Jornal Nacional. Ele, ao lado de Renata Vasconcellos e Cesar Tralli, tentou ao máximo controlar a emoção. Afinal de contas, foram 29 anos no comando do telejornal.
Em um dos trechos do discurso, Bonner relembrou de Cid Moreira, com quem chegou a dividir a bancada do telejornal. “Eu falei: ‘Cid, me diz uma coisa, em que momento você deixou de ficar nervoso para fazer o Jornal Nacional?’. Ele olhou para mim e disse: ‘Nunca’. Achei que ele estava brincando. Falei: ‘Você continuou nervoso, você tá nervoso agora?’. ‘Eu tô, mas menos do que você'”, revelou.
Bonner também fez questão de ressaltar a dimensão da responsabilidade que Cesar Tralli terá pela frente. “Nunca mais você passará despercebido nesse país, onde quer que você esteja. Bem-vindo ao JN, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela sua chegada“, frisou.
Na web, o clima foi de muita emoção e nostalgia. “Tô muito triste de perder o boa noite do Bonner”, “Bonner é muito querido pelos colegas. É perceptível isso”, “A história sendo escrita diante dos nossos olhos”, “Fim de uma era”, “Eu tinha sete anos quando Bonner assumiu o JN. O tempo voa! Que seja um recomeço de carreira feliz para ele!“, foram alguns comentários.