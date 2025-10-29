fechar
Observatório da Tv | Notícia

Não se confunda! Mudanças de âncoras em telejornais da Globo começam quinta-feira, dia 30

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/10/2025 às 16:17
Não se confunda! Mudanças de âncoras em telejornais da Globo começam quinta-feira, dia 30
Não se confunda! Mudanças de âncoras em telejornais da Globo começam quinta-feira, dia 30 - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O que estava acordado vai virar realidade nesta quinta-feira (30). A “dança das cadeiras” nos telejornais é real, com nomes conhecidos obtendo mais destaques na emissora carioca.

Roberto Kovalick, nesta quinta-feira (30), já se despede do telejornal Hora 1. Ele vai passar o comando para Tiago Scheuer, que na sexta-feira (31), já assume o comando. No mesmo dia, César Tralli se despede do Jornal Hoje e passa o comando para Roberto Kovalick, que já apresentou algumas edições do telejornal.

Porém, o grande dia acontece na sexta-feira (31). Em pleno horário nobre, William Bonner se despedirá do Jornal Nacional e vai passar o comando para César Tralli, que estará ao vivo nos estúdios. O marido de Ticiane Pinheiro só assume de vez o maior telejornal do país na segunda-feira (3), ao lado de Renata Vasconcellos.

Segundo o colunista Gabriel Oliveira, da Canal D, a Globo não esconde o medo de a audiência do Jornal Nacional desabar com Tralli em seus momentos iniciais. Uma suposta mudança de comportamento teria sido imposta pela emissora ao jornalista.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Flávio Ricco: Globo promete descentralizar os trabalhos e ampliar sua cobertura do Carnaval
Carnaval

Flávio Ricco: Globo promete descentralizar os trabalhos e ampliar sua cobertura do Carnaval
Antes de voltar à Globo, André Marques recusou propostas de outras emissoras
André Marques

Antes de voltar à Globo, André Marques recusou propostas de outras emissoras

Compartilhe

Tags