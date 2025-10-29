Não se confunda! Mudanças de âncoras em telejornais da Globo começam quinta-feira, dia 30
O que estava acordado vai virar realidade nesta quinta-feira (30). A “dança das cadeiras” nos telejornais é real, com nomes conhecidos obtendo mais destaques na emissora carioca.
Roberto Kovalick, nesta quinta-feira (30), já se despede do telejornal Hora 1. Ele vai passar o comando para Tiago Scheuer, que na sexta-feira (31), já assume o comando. No mesmo dia, César Tralli se despede do Jornal Hoje e passa o comando para Roberto Kovalick, que já apresentou algumas edições do telejornal.
Porém, o grande dia acontece na sexta-feira (31). Em pleno horário nobre, William Bonner se despedirá do Jornal Nacional e vai passar o comando para César Tralli, que estará ao vivo nos estúdios. O marido de Ticiane Pinheiro só assume de vez o maior telejornal do país na segunda-feira (3), ao lado de Renata Vasconcellos.
Segundo o colunista Gabriel Oliveira, da Canal D, a Globo não esconde o medo de a audiência do Jornal Nacional desabar com Tralli em seus momentos iniciais. Uma suposta mudança de comportamento teria sido imposta pela emissora ao jornalista.
