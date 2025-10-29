Não se confunda! Mudanças de âncoras em telejornais da Globo começam quinta-feira, dia 30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O que estava acordado vai virar realidade nesta quinta-feira (30). A “dança das cadeiras” nos telejornais é real, com nomes conhecidos obtendo mais destaques na emissora carioca.

Roberto Kovalick, nesta quinta-feira (30), já se despede do telejornal Hora 1. Ele vai passar o comando para Tiago Scheuer, que na sexta-feira (31), já assume o comando. No mesmo dia, César Tralli se despede do Jornal Hoje e passa o comando para Roberto Kovalick, que já apresentou algumas edições do telejornal.

Porém, o grande dia acontece na sexta-feira (31). Em pleno horário nobre, William Bonner se despedirá do Jornal Nacional e vai passar o comando para César Tralli, que estará ao vivo nos estúdios. O marido de Ticiane Pinheiro só assume de vez o maior telejornal do país na segunda-feira (3), ao lado de Renata Vasconcellos.

Segundo o colunista Gabriel Oliveira, da Canal D, a Globo não esconde o medo de a audiência do Jornal Nacional desabar com Tralli em seus momentos iniciais. Uma suposta mudança de comportamento teria sido imposta pela emissora ao jornalista.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br