‘Ele se tornou meu amigo’, diz Flávia Alessandra sobre famoso autor de novelas

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/11/2025 às 7:06
Flávia Alessandra, a Sandra de Êta Mundo Bom!, na última sexta-feira (31), foi a grande homenageada do Encontro com Patrícia Poeta. A atriz recebeu alguns depoimentos ilustres, como do autor da trama em que atua, Walcyr Carrasco.

“Que bom trabalhar com você e melhor ainda, ser seu amigo. É amizade profunda, admiração mútua”, confessou o autor. Emocionada, a atriz não economizou em elogios para Walcyr.

“Ai, gente! Amo Walcyr. Ele se tornou meu amigo de vida mesmo, porque foi muito importante o que ele proporcionou na minha trajetória. Ele apostou em mim, então eu brinco com ele: qualquer coisa que ele chamar, qualquer coisa que ele propuser, eu vou. Se ele falar: ‘Flá, vem fazer uma figuração, passa aí no fundo’, eu passo! Eu faço!”, brincou.

Durante a entrevista, Flávia fez um comparativo da vilã Cristina, de Alma Gêmea, com a Sandra, que começou em Êta Mundo Bom!

“A gente colocou na boca da personagem o que o público trouxe, né? Porque foi essa mistura da Cristina, que queria de fato as joias, e da Sandra, que queria o dinheiro de titia, mas era o “titia” que tanto irrita e acabou virando ‘as joias de titia’. E aí isso foi parar na novela!”, revelou.

