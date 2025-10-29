Relembre as vezes em que Flávia Alessandra posou nua na Playboy
Flávia Alessandra, uma das atrizes mais talentosas e carismáticas do Brasil, tem uma carreira marcada por papéis memoráveis e uma presença marcante na televisão. Além de sua trajetória artística, ela também conquistou o público com sua beleza e charme, características que a levaram a posar para a revista Playboy em duas ocasiões distintas.
A primeira vez foi em agosto de 2006. Naquele ensaio, Flávia, que já era uma figura consagrada na televisão brasileira, destacou-se por sua elegância e sensualidade. As fotos mostraram a atriz em um momento de plena forma e confiança, revelando um lado mais ousado e glamoroso que encantou muitos leitores.
O segundo ensaio aconteceu em dezembro de 2009, quando Flávia Alessandra já havia consolidado ainda mais sua carreira, acumulando sucessos em diversas novelas e projetos.
Este ensaio foi igualmente impactante, trazendo uma abordagem sofisticada e artística. As imagens, cuidadosamente produzidas, capturaram a beleza madura e a personalidade forte da atriz, reforçando seu status como uma das mulheres mais atraentes e admiradas do Brasil.
Ambos os ensaios, feitos pelas lentes do fotógrafo J.R. Duran, foram recebidos com grande entusiasmo pelo público e pela crítica, destacando a capacidade de Flávia Alessandra de se reinventar e de manter sua relevância no cenário artístico nacional. O primeiro vendeu cerca de 450 mil exemplares e o segundo 251 mil exemplares.
