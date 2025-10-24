Andréa Sorvetão abre o jogo sobre bastidores do ensaio nua na Playboy: “Fiz por dinheiro”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Andréa Sorvetão relembrou a época em que recebeu o primeiro convite para posar nua na Playboy, após sua saída no posto de paquita da Xuxa, em 1990.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a atriz e apresentadora relembrou ter sido alvo de assédio frequente para a publicação. “Era um glamour posar nua na época. Ficaram atrás de mim desde que completei 18 anos. Insistiram bastante até que resolvi aceitar”, declarou.

Apesar do ensaio adulto, Sorvetão assegurou sua satisfação pelo trabalho na Playboy. “Não me arrependo. Para mim foi mais um trabalho. Fez parte daquele momento da minha carreira e marcou”, contou.

“Fiz por dinheiro”

Sincera, a ex-paquita contou com o apoio do cantor Conrado, com quem já era casada na época, mas afirmou que não posaria pelada novamente. “Fiz por dinheiro, claro. Não faria de novo, mas foi um trabalho lindo”, completou.

