Carol Portaluppi revela que já recebeu convite para posar nua

Carol Portaluppi usou as redes sociais neste último domingo (19), e respondeu a questionamentos de alguns seguidores sobre sua vida pessoal, especialmente a amorosa.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora digital assegurou que ainda continua solteira, mas valoriza o saudável de uma relação. “Valorizo os dois. É uma delícia amor sincero e ficar sozinha pra mim é a melhor liberdade do mundo”, disse ela.

Carol Portaluppi ainda foi sincera quando questionada se já recebeu convite para posar nua. “Sim, mas vai contra meus princípios”, assegurou ela, descartando a possibilidade.

A filha de filha de Renato Gaúcho ainda chamou atenção ao ter dito que muitos homens possuem receio de paquerá-la por ser famosa. “Acontece bastante [medo de conversa comigo], mas acho ruim isso. Todo mundo que me conhece fala depois: ‘nossa, tinha uma ideia totalmente diferente de você’. Até minhas amigas”, lamentou a beldade.

