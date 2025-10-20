Carol Portaluppi revela que já recebeu convite para posar nua
Clique aqui e escute a matéria
Carol Portaluppi usou as redes sociais neste último domingo (19), e respondeu a questionamentos de alguns seguidores sobre sua vida pessoal, especialmente a amorosa.
Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora digital assegurou que ainda continua solteira, mas valoriza o saudável de uma relação. “Valorizo os dois. É uma delícia amor sincero e ficar sozinha pra mim é a melhor liberdade do mundo”, disse ela.
Carol Portaluppi ainda foi sincera quando questionada se já recebeu convite para posar nua. “Sim, mas vai contra meus princípios”, assegurou ela, descartando a possibilidade.
A filha de filha de Renato Gaúcho ainda chamou atenção ao ter dito que muitos homens possuem receio de paquerá-la por ser famosa. “Acontece bastante [medo de conversa comigo], mas acho ruim isso. Todo mundo que me conhece fala depois: ‘nossa, tinha uma ideia totalmente diferente de você’. Até minhas amigas”, lamentou a beldade.
VEJA MAIS: Carol Portaluppi expõe ciúmes excessivo do pai, Renato Gaúcho: “Insuportável”
O post Carol Portaluppi revela que já recebeu convite para posar nua foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.