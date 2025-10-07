Karoline Lima revela sobre planos de posar nua após término com Léo Pereira
Karoline Lima está solteira desde colocou um ponto final no relacionamento com o jogador Léo Pereira. A influenciadora digital usou as redes sociais nesta terça-feira (7), e revelou se posaria nua para uma revista masculina após o término.
“Se ainda existisse, seria capa da Playboy?”, questionou um seguidor, através dos Stories do Instagram. “Assim do nada? O que é isso? Eu não, estou fora”, respondeu a loira, descartando a ideia de fazer um ensaio totalmente nua.
Em tempo, após a separação do jogador do Flamengo, Karoline Lima decidiu dar uma repaginada no corpo e se submeteu a realização de procedimentos estéticos no bumbum e no rosto.
O casal estava junto desde fevereiro de 2024, e após o anúncio do término, a influenciadora decidiu viajar com uma amiga e fez questão de enfatizar que estava bem em meio ao momento pessoal.
