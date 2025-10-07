fechar
Karoline Lima revela sobre planos de posar nua após término com Léo Pereira

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/10/2025 às 8:41
Karoline Lima está solteira desde colocou um ponto final no relacionamento com o jogador Léo Pereira. A influenciadora digital usou as redes sociais nesta terça-feira (7), e revelou se posaria nua para uma revista masculina após o término.

“Se ainda existisse, seria capa da Playboy?”, questionou um seguidor, através dos Stories do Instagram. “Assim do nada? O que é isso? Eu não, estou fora”, respondeu a loira, descartando a ideia de fazer um ensaio totalmente nua.

Em tempo, após a separação do jogador do Flamengo, Karoline Lima decidiu dar uma repaginada no corpo e se submeteu a realização de procedimentos estéticos no bumbum e no rosto.

O casal estava junto desde fevereiro de 2024, e após o anúncio do término, a influenciadora decidiu viajar com uma amiga e fez questão de enfatizar que estava bem em meio ao momento pessoal.

