Vanessa Ataídes, dona do ‘maior bumbum do Brasil’, posa nua para capa de revista
Clique aqui e escute a matéria
Reconhecida por ter 130 cm de quadril, o maior bumbum do Brasil, a influenciadora Vanessa Ataídes estrelou a nova capa da revista Sexy, lançada nesta segunda-feira (13).
No ensaio intitulado Chair Dance, ela posou nua e exibiu toda sua confiança e sensualidade, descrevendo o momento como um dos mais importantes da carreira.
“Ser capa da Sexy sempre foi um sonho e uma forma de afirmar o poder e a sensualidade da mulher real”, declarou Vanessa. “Eu quis mostrar que sensualidade não tem idade nem padrão é atitude, é presença. A Sexy é um símbolo disso, e eu quis deixar minha marca na história da revista.”
Segundo a influenciadora, o ensaio foi uma experiência libertadora. “A equipe me deixou super à vontade, e cada clique foi uma celebração da minha força e da minha feminilidade. Difícil não foi… foi desafiador no bom sentido é se entregar e confiar no que você é, sem filtros.”
Para o projeto, Vanessa Ataídes contou que se preparou intensamente, cuidando tanto do físico quanto do emocional. “Eu levei o ensaio como um grande momento da minha carreira. Intensifiquei meus treinos, cuidei da alimentação e também trabalhei o lado emocional porque posar nua ou sensual é mais psicológico do que físico. É se olhar no espelho e pensar: Eu mereço estar aqui”, concluiu.
O post Vanessa Ataídes, dona do ‘maior bumbum do Brasil’, posa nua para capa de revista foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.