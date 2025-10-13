fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Vanessa Ataídes, dona do ‘maior bumbum do Brasil’, posa nua para capa de revista

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/10/2025 às 19:02
Vanessa Ataídes, dona do ‘maior bumbum do Brasil’, posa nua para capa de revista
Vanessa Ataídes, dona do ‘maior bumbum do Brasil’, posa nua para capa de revista - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Reconhecida por ter 130 cm de quadril, o maior bumbum do Brasil, a influenciadora Vanessa Ataídes estrelou a nova capa da revista Sexy, lançada nesta segunda-feira (13).

No ensaio intitulado Chair Dance, ela posou nua e exibiu toda sua confiança e sensualidade, descrevendo o momento como um dos mais importantes da carreira.

“Ser capa da Sexy sempre foi um sonho e uma forma de afirmar o poder e a sensualidade da mulher real”, declarou Vanessa. “Eu quis mostrar que sensualidade não tem idade nem padrão  é atitude, é presença. A Sexy é um símbolo disso, e eu quis deixar minha marca na história da revista.

Segundo a influenciadora, o ensaio foi uma experiência libertadora. “A equipe me deixou super à vontade, e cada clique foi uma celebração da minha força e da minha feminilidade. Difícil não foi… foi desafiador no bom sentido  é se entregar e confiar no que você é, sem filtros.”

Para o projeto, Vanessa Ataídes contou que se preparou intensamente, cuidando tanto do físico quanto do emocional. “Eu levei o ensaio como um grande momento da minha carreira. Intensifiquei meus treinos, cuidei da alimentação e também trabalhei o lado emocional porque posar nua ou sensual é mais psicológico do que físico. É se olhar no espelho e pensar:  Eu mereço estar aqui”, concluiu.

Vanessa Ataídes (Foto: David Borges/Sexy)
Vanessa Ataídes (Foto: David Borges/Sexy)
Vanessa Ataídes (Foto: David Borges/Sexy)
Vanessa Ataídes (Foto: David Borges/Sexy)
Vanessa Ataídes (Foto: David Borges/Sexy)

O post Vanessa Ataídes, dona do ‘maior bumbum do Brasil’, posa nua para capa de revista foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Karoline Lima revela sobre planos de posar nua após término com Léo Pereira
Famosas nuas

Karoline Lima revela sobre planos de posar nua após término com Léo Pereira
Ex-mulher de Chico Anysio revela que humorista tentou impedir seu ensaio nua na Playboy
Alcione Mazzeo

Ex-mulher de Chico Anysio revela que humorista tentou impedir seu ensaio nua na Playboy

Compartilhe

Tags