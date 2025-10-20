Paula Lavigne surge nua nas redes sociais e ganha comentário do marido, Caetano Veloso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paula Lavigne, de 56 anos, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos em que aparece nua. Na legenda, a empresária e produtora provocou os seguidores: “Biscoitando! Pode ou é tarde demais?”. O cantor Caetano Veloso, de 83 anos e marido de Paula, não deixou de comentar a publicação, usando emojis de coração e um emoji com a palavra “on”.

O post rapidamente recebeu reações de fãs e famosos. Entre os comentários, a apresentadora Cissa Guimarães afirmou: “Pode muito”, enquanto as atrizes Drica Moraes, Paula Burlamaqui e Virginia Cavendish também elogiaram os cliques. A cantora Sandra Sá se empolgou: “Mainhaaaáa!!!!!!!”, e Deborah Evelyn comentou: “Que linda”. Outros artistas, como Andréia Sadi, Maria Gadú, Antonio Grassi e Bel Kutner, enviaram emojis de coração e fogo.

Os seguidores de Paula não ficaram atrás e encheram a publicação de elogios, chamando a empresária de “deusa”, “mulher gigante pro país”, “diva”, “gata” e “lindeusa”. A postagem reforça a imagem de Paula Lavigne como uma mulher segura e confiante, conquistando admiração de fãs e colegas famosos.

Paula Lavigne (Foto: Reprodução/Instagram)

