Andréa Sorvetão: veja fotos raras do ensaio da ex-paquita nua na Playboy aos 18 anos

Reprodução / Internet

Andréa Sorvetão relembrou a época em que posou totalmente nua na Playboy, após sua saída no posto de paquita da Xuxa, em 1990, quando tinha acabado de completar seus 18 anos.

Em entrevista ao podcast Papagio Falante, a atriz contou ter sido alvo de procura assídua para topar e emplacar sua participação. “Era um glamour posar nua na época. Ficaram atrás de mim desde que completei 18 anos. Insistiram bastante até que resolvi aceitar”, declarou.

Apesar do ensaio adulto, Sorvetão garantiu não sentir arrependimento, além de que foi apoiada pelo marido, Conrado, com quem é casada até hoje. “Não me arrependo. Para mim foi mais um trabalho. Fez parte daquele momento da minha carreira e marcou”, contou.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu fotos raras do ensaio de Andréa Sorvetão totalmente nua na Playboy. Confira:

