Yuri Lima revela o verdadeiro motivo de ter deixado o futebol e chora ao falar da filha com IZA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A vida de Yuri Lima mudou completamente desde o nascimento de Nala, sua filha com a cantora IZA. Em entrevista à ESPN Brasil, o ex-jogador, de 31 anos, contou que a chegada da menina fez com que ele repensasse suas prioridades e tomasse a decisão de se afastar do futebol profissional.

“Partiu de mim. Eu nunca me posicionei sobre isso, mas a decisão foi totalmente minha. Eu queria realmente ficar com ela, ficar com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma. Para mim, família é a coisa mais importante que tem”, disse ele, com lágrimas nos olhos.

A sinceridade de Yuri comoveu o público, especialmente ao descrever como a paternidade o transformou. “Desde que ela nasceu, virei chorão. Minha filha é a coisa mais importante pra mim. Ela me faz querer melhorar em todas as áreas da minha vida, como pessoa, como profissional. Hoje, minha vontade é melhorar o mundo pra ela seguir em frente”, contou.

Depois de anos de rotina intensa entre treinos e viagens, Yuri agora vive uma fase mais tranquila, dedicada à filha e ao autoconhecimento. “Ela me faz querer ser melhor em tudo. É um presente que eu ganhei. Agora penso muito nela, em como posso evoluir como pessoa e como pai”, refletiu.

Nala, nascida em 13 de outubro de 2024, é fruto de um relacionamento que enfrentou altos e baixos. Durante a gestação, IZA chegou a expor uma crise pública após descobrir uma suposta traição do jogador. Apesar da turbulência, o tempo e a chegada da filha aproximaram os dois novamente.

No início de 2025, Yuri declarou publicamente sua gratidão pelo perdão e celebrou o novo momento ao lado da cantora, reforçando que a paternidade foi o ponto de virada que o fez enxergar o que realmente importa. Em outubro de 2025, no entanto, eles terminaram pela segunda vez.