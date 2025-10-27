fechar
Celebridades |

Yuri Lima reage a comentário sobre possível volta com IZA e levanta rumores

Ex-jogador curte mensagem de fã que torce pelo casal e reacende especulações após separação recente, oficializada nas redes sociais

Por Bianca Tavares Publicado em 27/10/2025 às 8:37
Imagem de Yuri Lima e IZA
Imagem de Yuri Lima e IZA - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O ex-jogador Yuri Lima voltou a movimentar as redes sociais neste fim de semana ao curtir um comentário que pedia sua reconciliação com a cantora IZA.

O gesto, considerado por muitos como um sinal de saudade, aconteceu em uma publicação onde o atleta aparecia treinando com a filha, Nala, de um ano.

Nos comentários, uma seguidora escreveu: “Torço pela volta do casal, pois existe amor verdadeiro!”. A curtida de Yuri foi suficiente para reacender as esperanças dos fãs e gerar uma onda de comentários sobre uma possível reaproximação.

Leia Também

No vídeo, o jogador aparece emocionado ao lado da filha e escreveu: “A minha inspiração diária, de onde eu venho tirando força e esperança. Eu já quero mudar o mundo inteiro pra você, minha filha, e vou começar por mim. Serei melhor em todas as áreas dessa vida.” A declaração foi coberta de conselhos por seguidores, que destacaram que a dedicação do atleta deve focar em ser um exemplo de pai.

A separação entre Yuri Lima e IZA foi anunciada no início de outubro. Segundo a equipe da cantora, o término aconteceu de forma respeitosa e amigável, com ambos comprometidos com o bem-estar de Nala.

O rompimento ocorreu após uma polêmica envolvendo o jogador, que teria republicado a foto de uma internauta de biquíni, gesto que gerou desconforto entre os fãs do casal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Após vídeo polêmico, equipe de Zé Felipe explica cena com o filho no colo
Celebridades

Após vídeo polêmico, equipe de Zé Felipe explica cena com o filho no colo
Modelo provoca Vini Jr. e Virginia com indiretas e fotos no estádio do Real Madrid
Celebridades

Modelo provoca Vini Jr. e Virginia com indiretas e fotos no estádio do Real Madrid

Compartilhe

Tags