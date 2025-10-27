Yuri Lima reage a comentário sobre possível volta com IZA e levanta rumores
Ex-jogador curte mensagem de fã que torce pelo casal e reacende especulações após separação recente, oficializada nas redes sociais
Clique aqui e escute a matéria
O ex-jogador Yuri Lima voltou a movimentar as redes sociais neste fim de semana ao curtir um comentário que pedia sua reconciliação com a cantora IZA.
O gesto, considerado por muitos como um sinal de saudade, aconteceu em uma publicação onde o atleta aparecia treinando com a filha, Nala, de um ano.
Nos comentários, uma seguidora escreveu: “Torço pela volta do casal, pois existe amor verdadeiro!”. A curtida de Yuri foi suficiente para reacender as esperanças dos fãs e gerar uma onda de comentários sobre uma possível reaproximação.
No vídeo, o jogador aparece emocionado ao lado da filha e escreveu: “A minha inspiração diária, de onde eu venho tirando força e esperança. Eu já quero mudar o mundo inteiro pra você, minha filha, e vou começar por mim. Serei melhor em todas as áreas dessa vida.” A declaração foi coberta de conselhos por seguidores, que destacaram que a dedicação do atleta deve focar em ser um exemplo de pai.
A separação entre Yuri Lima e IZA foi anunciada no início de outubro. Segundo a equipe da cantora, o término aconteceu de forma respeitosa e amigável, com ambos comprometidos com o bem-estar de Nala.
O rompimento ocorreu após uma polêmica envolvendo o jogador, que teria republicado a foto de uma internauta de biquíni, gesto que gerou desconforto entre os fãs do casal.