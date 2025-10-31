Tata Estaniecki desabafa sobre nova rotina com os filhos após separação de Júlio Cocielo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tata Estaniecki usou as redes sociais nesta última quinta-feira (30) e desabafou sobre a nova rotina construída com os filhos, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2, após o término do casamento com Júlio Cocielo.

Através de um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora do PodDelas tranquilizou os milhares de seguidores que estavam preocupados com o seu sumiço nos últimos dias.

“Oi, gente! Vocês ficam mandando assim: ‘Ai, cadê? Cadê? Cadê?’ Não tem nada de legal pra postar pra vocês, nada de interessante, nada que agregue na vida de ninguém, entendeu? Busquei as crianças, elas jantaram, tomaram banho… Caio dormiu, coloquei a Bia pra dormir e dormi junto. Agora o Caio acordou”, declarou Tata, que contou que o filho Caio está em uma fase mais complicada.

“Ele tá numa fase meio assim: às vezes toma mamadeira, às vezes não. Então nunca sei se ele vai querer ou não. Agora, por exemplo, tomou a mamadeira. Acho que vou voltar a dormir. Ele estava muito cansado, ontem foi dormir super tarde e acordou cedo hoje. Acho que até tenho uns vídeos aqui, vou ver se consigo postar. Ontem, tipo assim, 11 da noite, ele ainda estava ligadão! Enfim… um caos”, finalizou ela.

