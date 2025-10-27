fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo são vistos juntos após fim do casamento

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/10/2025 às 11:58
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo são vistos juntos após fim do casamento
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo são vistos juntos após fim do casamento - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Tata Estaniecki, de 31 anos, e Júlio Cocielo, de 32, foram vistos juntos em uma festa de Halloween realizada no condomínio onde a influenciadora mora, poucos dias após o anúncio do fim do casamento. A aparição do ex-casal foi registrada por uma vizinha que filmava a filha pedindo doces durante o evento.

No vídeo, Tata aparece sentada, tomando chimarrão e conversando com amigos, enquanto Cocielo surge caminhando ao fundo em direção à ex-mulher. A moradora que fez o registro publicou nos stories e elogiou a produção da casa: “Arrasaram”, escreveu ao marcar os dois.

Veja também: Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam nome da primeira filha

O humorista anunciou o fim do relacionamento há cerca de uma semana, gerando rumores de que seria uma pegadinha de Maurício Meirelles, hipótese logo descartada. Pouco depois, Tata desabafou nas redes: “Precisei desse tempo pra organizar as ideias, focar 100% nas crianças”.

A influenciadora completou dizendo estar retomando a rotina: “Aos poucos, a vida vai se alinhando. Conto com o respeito e o carinho de vocês”, declarou, mostrando resiliência diante da nova fase.

O post Tata Estaniecki e Júlio Cocielo são vistos juntos após fim do casamento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Tata Estaniecki se manifesta pela primeira vez após término com Júlio Cocielo: “A vida tem que continuar”
Júlio Cocielo

Tata Estaniecki se manifesta pela primeira vez após término com Júlio Cocielo: “A vida tem que continuar”
Cocielo aparece sem aliança pela primeira vez após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Celebridades

Cocielo aparece sem aliança pela primeira vez após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki

Compartilhe

Tags