Tata Estaniecki e Júlio Cocielo são vistos juntos após fim do casamento

Tata Estaniecki, de 31 anos, e Júlio Cocielo, de 32, foram vistos juntos em uma festa de Halloween realizada no condomínio onde a influenciadora mora, poucos dias após o anúncio do fim do casamento. A aparição do ex-casal foi registrada por uma vizinha que filmava a filha pedindo doces durante o evento.

No vídeo, Tata aparece sentada, tomando chimarrão e conversando com amigos, enquanto Cocielo surge caminhando ao fundo em direção à ex-mulher. A moradora que fez o registro publicou nos stories e elogiou a produção da casa: “Arrasaram”, escreveu ao marcar os dois.

Veja também: Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam nome da primeira filha

O humorista anunciou o fim do relacionamento há cerca de uma semana, gerando rumores de que seria uma pegadinha de Maurício Meirelles, hipótese logo descartada. Pouco depois, Tata desabafou nas redes: “Precisei desse tempo pra organizar as ideias, focar 100% nas crianças”.

A influenciadora completou dizendo estar retomando a rotina: “Aos poucos, a vida vai se alinhando. Conto com o respeito e o carinho de vocês”, declarou, mostrando resiliência diante da nova fase.

