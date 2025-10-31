Influenciadora descobre traição de ex-namorado após teste de fidelidade: “Chorosa, porém bem”
Lara Nesteruk causou repercussão nas redes sociais após ter descoberto que foi traída pelo ex-namorado, Otávio Fraige, com quem rompeu o relacionamento há alguns dias, após descobrir as infidelidades.
Através dos Stories do Instagram, a nutricionista e coach de relacionamentos deu a noticia da descoberta após pedir para uma conhecida participar de um teste de fidelidade para mostrar se o então namorado era fiel, ou não.
Através da moça, que emprestou seu perfil e senha para Lara Nesteruk, ela enviou mensagem para o rapaz, como se fosse um engano. Otávio, porém, teria dado início a uma conversa com a desconhecida.
Lara argumentou usou o motivo como um pretexto para terminar, pois estava insatisfeita com o relacionamento. “Chorosa, porém bem. Vendo lugares bafônicos pra viajar, porque eu já disse pra vocês que o bom é terminar tendo dinheiro. Vou dar uma viajada, sofrer essa fossa numa ilha privada”, disse ela.
