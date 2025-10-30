IMIP leva sua grife solidária ao Shopping Patteo Olinda
A loja, localizada no piso L1 — ao lado da Renner —, funciona de segunda a sábado, das 10h às 20h30, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h
Clique aqui e escute a matéria
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) ocupa temporariamente a loja Patteo Social, espaço do Shopping Patteo Olinda dedicado a apoiar instituições que promovem impacto social.
A loja, localizada no piso L1 — ao lado da Renner —, funciona de segunda a sábado, das 10h às 20h30, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.
Com o conceito de consumo consciente, o projeto convida o público a transformar cada compra em um ato de solidariedade.
"Este projeto é um convite para que cada cliente faça a diferença, ajudando a construir um futuro melhor com um simples ato de consumo consciente. Ao dar visibilidade a essas instituições, a iniciativa cria uma ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de apoio”, afirma Rebeca Amado, gerente de marketing do centro de compras.
No espaço, os visitantes encontram produtos da Grife IMIP, uma linha exclusiva administrada pela Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP (FAF).
Entre os itens disponíveis estão camisas, mochilas, bolsas, canetas, nécessaires, acessórios e artigos em couro, com toda a renda revertida para as necessidades do instituto.
Fundada em 1987 pelo professor Fernando Figueira, a FAF tem como missão captar recursos financeiros, materiais e humanos junto à sociedade para fortalecer o trabalho do IMIP e garantir a continuidade de suas ações sociais e científicas.
Com mais de seis décadas de história, o IMIP é referência nacional e internacional em saúde, educação e desenvolvimento social.
Localizado no bairro dos Coelhos, no Recife, o instituto é o maior complexo hospitalar do Norte e Nordeste, com 1.147 leitos. Mensalmente, realiza cerca de 72 mil consultas, quatro mil internamentos e mais de 400 partos, além de ser referência em saúde materno-infantil, oncologia e transplantes.
O Shopping Patteo Olinda fica na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, no bairro Casa Caiada, Olinda.