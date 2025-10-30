Sabrina Sato relata drama vivido após diagnóstico de câncer do pai: “Difícil”
Sabrina Sato abriu o coração ao relembrar o diagnóstico de câncer no pâncreas do seu pai, Omar Rahal. Em agosto deste ano, ele passou por uma cirurgia de retirada do órgão.
Durante participação no programa Saia Justa, do GNT, nesta última quarta-feira (29), a apresentadora disse ter interrompido as gravações do seu programa, Sua Maravilhosa, para se dedicar aos cuidados do pai. Segundo ela, o marido, Nicolas Prattes, foi buscá-la para dar a notícia do diagnóstico e levá-la ao hospital, onde o patriarca já estava hospitalizado.
“Eu não percebi que meus pais foram envelhecendo. Eu não senti isso, porque eles são muito independentes. Meu pai vive na fazenda e faz o que tem vontade”, explicou Sabrina Sato. “Na estreia do ‘Sua Maravilhosa’, gravei de manhã até a noite, eu senti que o grupo da família estava em silêncio. Meu pai tinha ido fazer os exames no hospital”, relembrou ela.
“Difícil”
Ela contou que Nicolas Prattes a tranquilizou na mesma hora, informando que a doença foi descoberta no início e conseguiria operar. “Pra mim, o mais difícil, e foi aí que eu senti essa ‘geração sanduíche’, foi quando eu olhava meu pai, que sempre cuidou de todo mundo, que me carregava no colo, forte, sempre forte, sempre saudável, apesar de estar com 73 anos, muito independente, dirigindo para cima e para baixo, morando sozinho na fazenda… E aí ele em uma cama de hospital, a gente cuidando dele. E eu falei: ‘Chegou esse momento de cuidarmos dele'”, apontou Sabrina.
