Frustrada? Sabrina Sato manda a real sobre não ter programa próprio na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Sabrina Sato, apresentadora, confessou que não tem “pressa” de retornar à TV aberta. Estrelando mais um programa no GNT, Sua Maravilhosa, ela revelou que sempre teve uma ótima relação com o canal.

“A gente desenha os projetos, a gente conversa muito, eu tenho amigas lá. Então, são mulheres que eu sei que eu posso contar. É um trabalho, mas é um trabalho que eu me sinto querida como pessoa e como profissional, me sinto cuidada. Isso é tudo que eu precisava na minha vida. Eu me encontrei no GNT. Eu encontrei minha casa, eu me sinto acolhida, eu me sinto amada, me sinto cuidada”, disse em coletiva para lançar o novo programa.

A apresentadora, que na última década chegou a comandar o Programa da Sabrina na Record, reforçou que sente “saudades” do formato de programa de auditório, mas não necessariamente ambiciona voltar a investir nisso.

“Vou acompanhando a mudança da TV, da internet. Sinto saudade, mas de algo bom que fica. Não sei se sinto falta, mas sinto saudade. Gosto de estar fazendo sempre algo atual”, explicou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br