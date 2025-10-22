Frustrada? Sabrina Sato manda a real sobre não ter programa próprio na Globo
Sabrina Sato, apresentadora, confessou que não tem “pressa” de retornar à TV aberta. Estrelando mais um programa no GNT, Sua Maravilhosa, ela revelou que sempre teve uma ótima relação com o canal.
“A gente desenha os projetos, a gente conversa muito, eu tenho amigas lá. Então, são mulheres que eu sei que eu posso contar. É um trabalho, mas é um trabalho que eu me sinto querida como pessoa e como profissional, me sinto cuidada. Isso é tudo que eu precisava na minha vida. Eu me encontrei no GNT. Eu encontrei minha casa, eu me sinto acolhida, eu me sinto amada, me sinto cuidada”, disse em coletiva para lançar o novo programa.
A apresentadora, que na última década chegou a comandar o Programa da Sabrina na Record, reforçou que sente “saudades” do formato de programa de auditório, mas não necessariamente ambiciona voltar a investir nisso.
“Vou acompanhando a mudança da TV, da internet. Sinto saudade, mas de algo bom que fica. Não sei se sinto falta, mas sinto saudade. Gosto de estar fazendo sempre algo atual”, explicou.
