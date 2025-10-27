Sabrina Sato elogia Nicole Bahls e lembra carreira no ‘Pânico’: “Era tanta humilhação”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sabrina Sato foi a jurada convidada do Dança dos Famosos, neste último domingo (26), e se emocionou após avaliar a apresentação de Nicole Bahls, que integra o time de participantes da competição exibida no Domingão com Huck.

Na ocasião, a apresentadora relembrou o passado das duas, na época em que integravam o elenco do programa Pânico, extinto em 2017, na Band. “Eu estou até emocionada de estar aqui, hoje, vendo a Nicole brilhar nos domingos. Porque, assim, a gente trabalhou juntas há muitos anos”, iniciou ela.

“Era tanta humilhação”

“No ‘Pânico’, aos domingos, e era tanta humilhação que a gente passava. A gente ralava tanto, que, agora, vê-la brilhar e dançar aqui, se divertir, é tão bom. Faz tão bem para minha alma”, continuou Sabrina Sato.

A plateia do Domingão, então, ovacionou Sabrina Sato e Nicole Bahls sob aplausos. “Amiga, a gente venceu!”, declarou a apresentadora. “Vocês são e sempre serão protagonistas das suas próprias histórias“, elogiou o apresentador, Luciano Huck.

