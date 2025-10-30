Paulo Vieira mostra revolta com direita bolsonarista em caos no Rio
Clique aqui e escute a matéria
Paulo Vieira, ator, nesta quarta-feira (29), mostrou sua revolta com o caos em que se encontra o Rio de Janeiro. Em números atualizados, foram 121 mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha, segundo o G1.
“Algumas pessoas dizendo que “não é hora de falar de política” sendo que essa é a única coisa que tem que ser falada. É importante que o eleitor do Rio saiba que na última eleição pra governador, a maioria não apertou “confirma”, apertou gatilho. Encarem os corpos e a culpa”, disparou o ator na rede social X.
LEIA AGORA: Péricles desabafa sobre depressão e revela ajuda especial: ‘Me segurando na mão’
No Instagram, Paulo Vieira massacrou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), pela operação.
“O governador BOLSONARISTA CLÁUDIO CASTRO é o grande responsável pela desgraça que o Rio vive hoje. Pra se livrar, ele vai botar a culpa até no Cristo redentor, mas não se engane. Ele inclusive foi contra a PEC DA SEGURANÇA, que foi votada no congresso. Só pra gente não esquecer: O governador do Rio de Janeiro é do PL, TODOS os senadores do Rio são do PL, nove deputados federais do Rio são do PL… agora o governador numa atitude desesperada e eleitoreira, sacrifica o povo pra fazer esse teatro sanguinário pra sua plateia trevosa. Que Deus tenha piedade do povo”, desabafou.