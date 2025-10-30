Maiara desabafa sobre saudades de Marília Mendonça
Durante um show recente ao lado da irmã Maraisa, a cantora Maiara abriu o coração ao falar sobre a saudade que sente de Marília Mendonça, cuja morte completa quatro anos em breve. Visivelmente emocionada, ela revelou que a falta da amiga ainda é muito presente: “Hoje eu confesso que senti uma falta dela gigante. Porque eu tô passando por uma coisa, Maraisa também está passando, e eu teria feito uma ligação para ela e ela teria me acalmado nessa hora”, desabafou.
A artista contou que a amiga sempre tinha as palavras certas. “Ela teria me dado a melhor sugestão, o melhor conselho da vida. Talvez ela teria me feito ver o oposto”, afirmou após cantar Todo Mundo Menos Você, parceria das duas.
Maiara também compartilhou que sente a presença de Marília em seus shows. “Vou cantar para ela. Todo show faço isso, como se ela estivesse escutando. Eu acredito que esse momento é de muita conexão, amor, união. De muita Marília Mendonça”, completou.
A lembrança da cantora gerou grande repercussão nas redes sociais, onde fãs expressaram carinho, saudade e respeito pela eterna Rainha da Sofrência.
