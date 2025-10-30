Evangélica, esposa de Endrick rebate críticas após festa de Virginia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Gabriely Miranda, esposa do jogador Endrick, comentou nas redes sociais as críticas que recebeu por participar da festa de Halloween organizada por Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madri. Evangélica, ela afirmou estar tranquila com suas escolhas: “Sei quem sou e em quem creio”, declarou em seus stories.

A modelo explicou que sua fé não depende de tradições ou celebrações. “Minha fé está firmada em Jesus Cristo, não em datas, símbolos ou tradições humanas. O que define minha vida espiritual é o meu relacionamento diário com Deus”, afirmou.

Veja também: Evangélica, nora de Marília Gabriela relembra ensaio sensual e revela arrependimento: “Detestei”

Gabriely ressaltou que sua presença em festas não abala sua crença. “Participar de uma festa, vestir uma fantasia ou brincar em uma data não apaga minha fé nem me afasta de Deus, porque sei quem sou e em quem creio”, completou.

Ela concluiu pedindo respeito às diferenças: “Minha vida pertence a Deus todos os dias, e é isso que realmente importa. Tenham paz também e que Deus abençoe”. Na celebração, ela e Endrick se fantasiaram de Chucky, enquanto Virginia surgiu como Cruela.

O post Evangélica, esposa de Endrick rebate críticas após festa de Virginia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.