Evangélica, esposa de Endrick rebate críticas após festa de Virginia
A influenciadora Gabriely Miranda, esposa do jogador Endrick, comentou nas redes sociais as críticas que recebeu por participar da festa de Halloween organizada por Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madri. Evangélica, ela afirmou estar tranquila com suas escolhas: “Sei quem sou e em quem creio”, declarou em seus stories.
A modelo explicou que sua fé não depende de tradições ou celebrações. “Minha fé está firmada em Jesus Cristo, não em datas, símbolos ou tradições humanas. O que define minha vida espiritual é o meu relacionamento diário com Deus”, afirmou.
Gabriely ressaltou que sua presença em festas não abala sua crença. “Participar de uma festa, vestir uma fantasia ou brincar em uma data não apaga minha fé nem me afasta de Deus, porque sei quem sou e em quem creio”, completou.
Ela concluiu pedindo respeito às diferenças: “Minha vida pertence a Deus todos os dias, e é isso que realmente importa. Tenham paz também e que Deus abençoe”. Na celebração, ela e Endrick se fantasiaram de Chucky, enquanto Virginia surgiu como Cruela.
