Reação da mãe de Virginia Fonseca ao namoro da filha com Vini Jr. repercute nas redes

A confirmação do namoro entre Virginia Fonseca e Vini Jr. agitou as redes sociais, mas o que mais despertou curiosidade foi a postura silenciosa de Margareth Serrão, mãe da influenciadora. Margareth apenas curtiu a publicação da filha, sem comentários ou demonstrações públicas de apoio, o que levou internautas a especularem sobre seu real sentimento em relação ao novo casal.

As comparações com o relacionamento anterior de Virginia surgiram rapidamente. Uma seguidora lembrou que “quando foi com o Zé, ela até soltou no Instagram, esse aí não fez nem muito questão”. Outros destacaram o carinho que Margareth ainda teria pelo ex-genro. “Zé Felipe é um genro maravilhoso”, escreveu uma fã, recebendo apoio de centenas de pessoas nos comentários.

Relembre os namorados famosos de Virginia Fonseca; lista atualizada

Alguns acreditam que a discrição da mãe de Virginia é uma forma de preservar a paz. “Ela só está respeitando eles, o que eles não tiveram de consideração com ela”, opinou uma internauta. Outros, porém, veem mágoa e saudade do antigo vínculo familiar.

Em meio às discussões, um comentário ganhou destaque: “A mãe da Virginia foi a que mais sofreu nessa história da separação. Fã do Leonardo, apaixonada pelo Zé Felipe, está sofrendo até hoje”. Até a página Fofocas mencionou que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, teria deixado uma mensagem de apoio a Margareth, reforçando a boa relação entre as famílias.~~~

