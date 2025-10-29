Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Péricles, cantor, durante entrevista ao Programa do Flávio Ricco, na LeoDiasTV, revelou o momento de depressão que enfrentou, mas que felizmente teve a grande ajuda da sua esposa, Lidiane Faria.

“Elas me devolveram num dado momento em que eu me senti perdido, a razão para continuar vivendo. Eu vou dizer mais, eu passei por um momento depressivo, estranho, quando eu me vi no fundo do poço, eu falei, ‘poxa, eu estou aqui, e agora?’ Foi a Lidiane que me ajudou”, começou.

“Claro, muita gente me ajudou. Mas ela estava ali desde sempre, me segurando na mão, cuidando de mim. Porque eu cuidei, eu me posicionei cuidando de todo mundo. E me deixava em segundo plano. E ela me lembrou que eu tinha que cuidar de mim. Então, ‘se liga, você precisa se cuidar’. Foi a chave para eu não deixar de cuidar de ninguém, mas continuar potencializando, além dos cuidados com os meus, o cuidado comigo. Se eu não estiver bem, ninguém pode estar”, acrescentou.

Pai de Maria Helena, de 5 anos, e Lucas Morato, o pagodeiro se mostrou orgulho com a criação dado ao filho. “Ter o meu filho que é maravilhoso e é parte de mim e vai ser pra sempre, ainda mais agora que ele vai ser pai, ele vai entender tudo o que eu fiz por ele e faço, a gente tá numa atmosfera muito feliz, né, porque eu tô vendo, eu tô muito tranquilo em relação ao cidadão que eu criei, muito tranquilo, eu sei que ele já deu certo”, disse.

O post Péricles desabafa sobre depressão e revela ajuda especial: 'Me segurando na mão' foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.