Coração Acelerado: saiba detalhes da participação de Daniel na próxima novela da Globo
A Globo pretende investir em nomes de peso da música para integrar o elenco de Coração Acelerado, a próxima novela das sete, que estreia em janeiro de 2026, e o cantor sertanejo Daniel está cotado.
Segundo informações do jornal O Globo, o apresentador do programa Viver Sertanejo fará uma participação na novela de Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira. Na história, ele surgirá em cena com o cantor João Raul (Filipe Bragança), o mocinho da história.
Em tempo, Isadora Cruz será a protagonista, Agrado Garcia, uma cantora e compositora que batalha para conquistar o sucesso. A atriz Gabz, inclusive, dará vida a Eduarda, outra personagem de destaque, e que formará dupla com a mocinha.
Coração Acelerado está, atualmente, com os trabalhos acontecendo em Goiás, sob direção artística de Carlos Araújo. Além de Daniel, os cantores Michel Teló, Maiara e Maraisa, Paula Fernandes e Ana Castela também estão confirmados no elenco da substituta de Dona de Mim.
