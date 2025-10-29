Alexandre Nero desabafa sobre pausa na carreira após ‘Vale Tudo’: “Preciso parar”
Clique aqui e escute a matéria
Alexandre Nero recentemente se despediu do remake de Vale Tudo, em que interpretou o personagem Marco Aurélio, e comentou sobre a decisão de ter dado uma pausa na carreira após sucessivos trabalhos.
Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta última terça-feira (28), o artista afirmou que precisa de um momento de férias após emendar quatro novelas seguidas.
“Preciso parar”
Segundo Nero, na reta final de Vale Tudo, “não estava conseguindo decorar [as falas]“. “Eu já tenho dificuldade, e falei: ‘vou dar pane’, preciso parar'”, revelou ele, que também recebeu convites de novas participações, mas recusou todas.
“Recebi logo depois da novela, quando começa que todo mundo quer chamar a gente para tudo, tive que dizer alguns ‘nãos’, falou. “É difícil demais dizer não, mas eu tive que dizer. Eu ia enlouquecer”, completou Alexandre, que assegurou sua decisão de não emplacar novos projetos: “Não tenho, eu precisei realmente parar de pensar”.
VEJA MAIS: Web aprova Alexandro Nero dando ‘banana’ para o Brasil em Vale Tudo: ‘Divertiu’
O post Alexandre Nero desabafa sobre pausa na carreira após ‘Vale Tudo’: “Preciso parar” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.