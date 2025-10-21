Vem aí? Alice Wegmann fala sobre planos de se tornar mãe após ‘Vale Tudo’
Alice Wegmann concluiu suas atividades com o remake de Vale Tudo, em que interpretou Solange Duprat. Ao contrário da exposição das telinhas, a atriz costuma ser bastante discreta sobre a vida pessoal, e vive um relacionamento com empresário Luiz Guilherme Niemeyer, sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012).
Em entrevista ao portal Gshow, a artista refletiu sobre a satisfação com o romance. “É curioso e engraçado isso. Vim nesta vida para espalhar o amor. Sempre fui das declarações para os amigos, família e namoro. É bom demais amar e ser amado”, disparou.
Alice Wegmann, ainda, contou que no início o que era só amizade entre eles, mas acabou se tornando namoro. “Estudamos juntos na faculdade e temos diversos amigos em comum. O que mais admiro nele é ser uma pessoa que pensa, cria e realiza! Imaginar é bom, mas ver algo tomando forma é mágico! Ele tem esse dom desde adolescente. E tenho certeza que ainda vai contribuir muito para cultura do nosso país…”, derreteu-se.
Enquanto em Vale Tudo ela viveu a maternidade de gêmeos, Alice Wegmann também tem vontade de ser mãe na vida real, mas requer um tempo para isso. “Eu tenho muita vontade de ser mãe, mas não agora. Neste ano e no próximo já tenho trabalhos engatilhados. Quero viajar e trabalhar mais um pouco, sem essa preocupação porque sei que demanda atenção, energia, carinho… Mais para frente quero poder ser a melhor mãe que puder ser”, disse.
