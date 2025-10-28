Vem aí? Band estuda possibilidade de retornar com o ‘CQC’ em 2026
O CQC (Custe o Que Custar), que foi um sucesso na tela da Band entre 2008 e 2015, possui chances concretas de realizar o seu retorno à programação do canal após mais de dez anos.
Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, entre os planos que a emissora possui para 2026, um que vem recebendo especiais estudos, é a possível volta do jornal humorístico.
Com piadas ácidas, buscando sempre provocar políticos e celebridades, o CQC rivalizou durante anos em que esteve no ar com o programa Pânico – que também foi extinto da televisão, em 2017. A ideia é reformatar muita coisa em relação ao que existiu no passado.
O desejo inicial do alto escalão do canal é reunir vários nomes que participaram do antigo formato, como Marcelo Tas, Marco Luque, Oscar Filho, Dani Calabresa, Dan Stulbach, Rafael Cortez, Felipe Andreoli, Danilo Gentili, entre outros. Alguns, inclusive, já foram sondados e topariam.
