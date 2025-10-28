Band aposta em reality rural para bater de frente com A Fazenda; saiba detalhes!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Band está preparando um novo reality show de confinamento que promete entrar na disputa direta com A Fazenda, da Record. O programa, que está em fase de desenvolvimento e negociação comercial, é um formato original da emissora e recebeu o título provisório de “O Último Peão”.

De acordo com informações obtidas pelo Observatório da Televisão, “O Último Peão” terá uma premissa muito similar ao reality da Record: confinamento rural, competição, eliminação e um elenco de famosos que promete agitar o mundo da televisão.

Antonio Zimmerle e André Zavarize, nomes conhecidos no desenvolvimento de grandes produções de entretenimento, estão à frente da criação do novo formato. A aposta da Band é que a fórmula que combina o cotidiano do campo com a competição e o confinamento continue a atrair altos índices de audiência e engajamento nas redes sociais.

Apesar da novidade já estar praticamente confirmada na grade de programação da Band em 2026, a emissora ainda não informou uma data oficial de estreia.

