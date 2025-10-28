fechar
Observatório da Tv | Notícia

Band aposta em reality rural para bater de frente com A Fazenda; saiba detalhes!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/10/2025 às 7:01
Band aposta em reality rural para bater de frente com A Fazenda; saiba detalhes!
Band aposta em reality rural para bater de frente com A Fazenda; saiba detalhes! - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Band está preparando um novo reality show de confinamento que promete entrar na disputa direta com A Fazenda, da Record. O programa, que está em fase de desenvolvimento e negociação comercial, é um formato original da emissora e recebeu o título provisório de “O Último Peão”.

De acordo com informações obtidas pelo Observatório da Televisão, “O Último Peão” terá uma premissa muito similar ao reality da Record: confinamento rural, competição, eliminação e um elenco de famosos que promete agitar o mundo da televisão.

Antonio Zimmerle e André Zavarize, nomes conhecidos no desenvolvimento de grandes produções de entretenimento, estão à frente da criação do novo formato. A aposta da Band é que a fórmula que combina o cotidiano do campo com a competição e o confinamento continue a atrair altos índices de audiência e engajamento nas redes sociais.

Apesar da novidade já estar praticamente confirmada na grade de programação da Band em 2026, a emissora ainda não informou uma data oficial de estreia.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin
Band

Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin
Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin
Band

Band confirma nova temporada do Pesadelo na Cozinha com Erick Jacquin

Compartilhe

Tags