Band aposta em reality rural para bater de frente com A Fazenda; saiba detalhes!
A Band está preparando um novo reality show de confinamento que promete entrar na disputa direta com A Fazenda, da Record. O programa, que está em fase de desenvolvimento e negociação comercial, é um formato original da emissora e recebeu o título provisório de “O Último Peão”.
De acordo com informações obtidas pelo Observatório da Televisão, “O Último Peão” terá uma premissa muito similar ao reality da Record: confinamento rural, competição, eliminação e um elenco de famosos que promete agitar o mundo da televisão.
Antonio Zimmerle e André Zavarize, nomes conhecidos no desenvolvimento de grandes produções de entretenimento, estão à frente da criação do novo formato. A aposta da Band é que a fórmula que combina o cotidiano do campo com a competição e o confinamento continue a atrair altos índices de audiência e engajamento nas redes sociais.
Apesar da novidade já estar praticamente confirmada na grade de programação da Band em 2026, a emissora ainda não informou uma data oficial de estreia.
