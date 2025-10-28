Relembre os namorados famosos de Virginia Fonseca; lista atualizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca, influenciadora digital e empresária brasileira, tem sido constantemente destaque nas redes sociais, não apenas por sua carreira, mas também por sua vida amorosa.

Nesta terça-feira (28), por exemplo, ela assumiu o romance com o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid. Antes de Vini Jr, no entanto, a influenciadora já teve outros relacionamentos com famosos.

Namoro com Vinícius Júnior

Os rumores do relacionamento entre o jogador e a influenciadora começaram em setembro, quando Virginia foi vista em Madrid, na Espanha, acompanhada do craque. A confirmação do namoro, entretanto, só veio agora em outubro, com uma postagem romântica dos dois nas redes sociais.

Virginia Fonseca e Vinícius Júnior (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-namorados de Virginia Fonseca

Ao longo dos anos, Virginia teve relacionamentos que chamaram a atenção do público. Entre seus ex-namorados mais conhecidos estão:

Gustavo Alvarenga

O primeiro relacionamento público de Virginia foi com Gustavo Alvarenga, natural de Governador Valadares (MG). Os dois ficaram juntos durante o ano de 2017.

Gustavo Alvarenga e Virginia Fonseca (Foto: Reprodução/YouTube)

Apesar do fim do relacionamento, Virginia e Gustavo mantiveram uma relação amigável. Em 2021, durante uma festa do pijama organizada por Virginia, ela apresentou Gustavo ao seu então namorado, Zé Felipe. O encontro foi registrado em fotos e vídeos, mostrando a boa convivência entre todos.

Zé Felipe, Gustavo Alvarenga e Virginia Fonseca (Foto: Reprodução/Instagram)

Pedro Rezende (Rezende Evil)

Youtuber e empresário, Rezende namorou com Virginia entre 2018 e 2020. O relacionamento terminou com um acordo judicial que envolveu uma multa de R$ 2 milhões devido ao rompimento de contrato com a agência ADR, da qual ambos faziam parte.

Rezende e Virginia Fonseca (Foto: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe iniciaram o relacionamento em 2020. O casal oficializou a união em 2021 e juntos tiveram três filhos: Maria Alice (2021), Maria Flor (2022) e José Leonardo (2024). Em maio de 2025, anunciaram a separação.

Zé Felipe e Virginia Fonseca com os filhos (Foto: Reprodução/Instagram)

