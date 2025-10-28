Alicia X rebate ex-cunhada e nega depender de MC Daniel: “Não fui eu que pulei de funkeiro em funkeiro”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Alicia X usou as redes sociais e protagonizou uma polêmica com a ex-cunhada Lorena Maria, na madrugada desta terça-feira (27), após ter sido acusada pela influenciadora de precisar do dinheiro do irmão, MC Daniel.

Na ocasião, a ex-participante de A Fazenda 15 publicou um comentário acusando a influenciadora digital de não querer amamentar o filho, Rás, de 8 meses.

“Quem ama o fruto não pede ainda na maternidade pra médica se tem alguma injeção pra dar nos seios pra tirar o leite, porque não quer amamentar seu bebê. Tomem cuidado em acreditar em tudo que sai na internet. Toda história tem dois lados, mas Deus é justo. Uma hora ou outra vão descobrir exatamente quem ela é!”, escreveu Alicia X, através dos Stories do Instagram, onde também rebateu a ex-cunhada sobre precisar financeiramente do irmão.

“Finalizando o assunto: me sustento desde 2019, antes do meu irmão fazer dinheiro com a música. Eu já vivia do meu trabalho. Nunca precisei de um real dele pra nada. Aliás, não fui eu que pulei de funkeiro em funkeiro para estar na mídia”, disse a ex-peoa.

VEJA MAIS: MC Daniel expõe ataques após polêmicas: ‘Não fujo do choque’

O post Alicia X rebate ex-cunhada e nega depender de MC Daniel: “Não fui eu que pulei de funkeiro em funkeiro” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.