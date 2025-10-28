Alicia X rebate ex-cunhada e nega depender de MC Daniel: “Não fui eu que pulei de funkeiro em funkeiro”
Alicia X usou as redes sociais e protagonizou uma polêmica com a ex-cunhada Lorena Maria, na madrugada desta terça-feira (27), após ter sido acusada pela influenciadora de precisar do dinheiro do irmão, MC Daniel.
Na ocasião, a ex-participante de A Fazenda 15 publicou um comentário acusando a influenciadora digital de não querer amamentar o filho, Rás, de 8 meses.
“Quem ama o fruto não pede ainda na maternidade pra médica se tem alguma injeção pra dar nos seios pra tirar o leite, porque não quer amamentar seu bebê. Tomem cuidado em acreditar em tudo que sai na internet. Toda história tem dois lados, mas Deus é justo. Uma hora ou outra vão descobrir exatamente quem ela é!”, escreveu Alicia X, através dos Stories do Instagram, onde também rebateu a ex-cunhada sobre precisar financeiramente do irmão.
“Finalizando o assunto: me sustento desde 2019, antes do meu irmão fazer dinheiro com a música. Eu já vivia do meu trabalho. Nunca precisei de um real dele pra nada. Aliás, não fui eu que pulei de funkeiro em funkeiro para estar na mídia”, disse a ex-peoa.
